Трамп сейчас на вершине феерии, – Чечеринда предположил, чего ожидать от главы США

Президент США Дональд Трамп действительно имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Фактически он еще их даже не использовал.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, заметив, что от инаугурации Трампа прошло буквально полторы недели. А вопрос завершения войны в Украине понемногу продвигается вперед.

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Трамп уверен в своих силах

По мнению Чечеринды, сейчас Трамп находится в большом подъеме. Он абсолютно уверен в своих силах, что мы увидим в его политике.

Сейчас началось, как минимум, "золотое полугодие" Трампа. Он на вершине этой феерии поддержки и возможностей. У него есть много рычагов влияния на Россию, которые он еще не использовал,

– сказал Чечеринда.

Санкции против России, которые ввела еще администрация Байдена, ударила по теневому флоту страны-агрессора. Это создало проблемы для Путина. Последствия будут еще более катастрофическими для России, если Трамп таки договорится о снижении цены на нефть в мире.

Кроме того, всегда существует вариант увеличить военную помощь для Украины. Эту опцию Соединенные Штаты в любой момент могут задействовать.

Я думаю, что реализация плана Трампа происходит ежедневно. Подключаются новые механизмы, которые в итоге дадут положительный результат,

– отметил Чечеринда.

Напомним, недавно Дональд Трамп анонсировал разговор с диктатором Путиным. По его словам, он ведет "очень серьезное обсуждение" с Россией, которое касается завершения войны. Правда, ранее Трамп намекал, что якобы уже говорил с Путиным.