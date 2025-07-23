Не хочет успокаиваться, – аналитик назвал крайне позитивное изменение в отношении Трампа к войне
- Дональд Трамп устанавливает мир через силу, демонстрируя решимость в отношении России, в частности через поддержку Украины в оборонных вопросах.
В России заканчиваются ресурсы для войны, а партнеры не выражают желания помочь, что заставляет Кремль пересматривать свои действия.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп устанавливает мир через силу. Эти слова являются свидетельством того, что президент США и его команда настроены решительно в отношении России.
Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, заметив, что Трамп мог бы снять санкции с России и "вывести Путина в люди", но будет делать наоборот. Ситуация для Кремля становится все хуже.
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Каково положительное изменение в отношении Трампа к войне?
По словам журналиста, сейчас Кремлю нельзя завидовать. С громкими заявлениями по России, кроме Джонсона, вышел и сенатор Линдси Грэм. Российский диктатор действительно "перегнул" – оттягивал время и проводил бессмысленные переговоры в Стамбуле, чтобы США не вводили санкции, а Трамп "успокоился".
Однако Трамп успокаиваться не хочет. Удивились даже европейцы, которые не надеялись, что он хочет передать Украине 17 Patriot и закрыть небо от российских ракет. Европейцы не были к этому готовы, а Трамп был,
– подчеркнул он.
Тем временем в России заканчиваются деньги на войну, а ее партнеры, в частности Китай, не выражают искреннее желание ей помочь. По мнению Демченко, можно ожидать, что Трамп предоставит Украине дальнобойные ракеты для ударов по военной инфраструктуре на территории страны-агрессора.
"Если Трамп действительно спросил Зеленского, почему Украина не атакует Москву, а тот попросил оружие, то Трамп его даст. Ситуация развернулась не в пользу Путина. Нет другого выхода, как разрушать режим (российский – 24 Канал). Слава Богу, Трамп и его команда это поняли", – добавил он.
Кстати, политолог-американистка Александра Филиппенко также поддерживает мнение, что изменение риторики в Белом доме показывает разочарование Трампа в политике Путина. По ее словам, усиление давления на Кремль, который все замечают в последнее время, является попыткой Трампа "стряхнуть" Путина, чтобы тот пришел в себя и пересмотрел свою позицию по войне.