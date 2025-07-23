Не хочет успокаиваться, – аналитик назвал крайне позитивное изменение в отношении Трампа к войне

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп устанавливает мир через силу. Эти слова являются свидетельством того, что президент США и его команда настроены решительно в отношении России.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, заметив, что Трамп мог бы снять санкции с России и "вывести Путина в люди", но будет делать наоборот. Ситуация для Кремля становится все хуже.

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Каково положительное изменение в отношении Трампа к войне?

По словам журналиста, сейчас Кремлю нельзя завидовать. С громкими заявлениями по России, кроме Джонсона, вышел и сенатор Линдси Грэм. Российский диктатор действительно "перегнул" – оттягивал время и проводил бессмысленные переговоры в Стамбуле, чтобы США не вводили санкции, а Трамп "успокоился".

Однако Трамп успокаиваться не хочет. Удивились даже европейцы, которые не надеялись, что он хочет передать Украине 17 Patriot и закрыть небо от российских ракет. Европейцы не были к этому готовы, а Трамп был,

– подчеркнул он.

Тем временем в России заканчиваются деньги на войну, а ее партнеры, в частности Китай, не выражают искреннее желание ей помочь. По мнению Демченко, можно ожидать, что Трамп предоставит Украине дальнобойные ракеты для ударов по военной инфраструктуре на территории страны-агрессора.

"Если Трамп действительно спросил Зеленского, почему Украина не атакует Москву, а тот попросил оружие, то Трамп его даст. Ситуация развернулась не в пользу Путина. Нет другого выхода, как разрушать режим (российский – 24 Канал). Слава Богу, Трамп и его команда это поняли", – добавил он.

Кстати, политолог-американистка Александра Филиппенко также поддерживает мнение, что изменение риторики в Белом доме показывает разочарование Трампа в политике Путина. По ее словам, усиление давления на Кремль, который все замечают в последнее время, является попыткой Трампа "стряхнуть" Путина, чтобы тот пришел в себя и пересмотрел свою позицию по войне.