Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що Трамп міг би зняти санкції з Росії та "вивести Путіна в люди", але робитиме навпаки. Ситуація для Кремля стає все гіршою.

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Якою є позитивна зміна у ставленні Трампа до війни?

За словами журналіста, зараз Кремлю не можна заздрити. З гучними заявами щодо Росії, крім Джонсона, вийшов і сенатор Ліндсі Грем. Російський диктатор справді "перегнув" – відтягував час та проводив беззмістовні переговори у Стамбулі, щоб США не вводили санкції, а Трамп "заспокоївся".

Однак Трамп заспокоюватись не хоче. Здивувались навіть європейці, які не сподівались, що він хоче передати Україні 17 Patriot та закрити небо від російських ракет. Європейці не були до цього готові, а Трамп був,

– наголосив він.

Тим часом в Росії закінчуються гроші на війну, а її партнери, зокрема Китай, не висловлюють щире бажання їй допомогти. На думку Демченка, можна очікувати, що Трамп надасть Україні далекобійні ракети для ударів по військовій інфраструктурі на території країни-агресорки.

"Якщо Трамп справді спитав Зеленського, чому Україна не атакує Москву, а той попросив зброю, то Трамп її дасть. Ситуація розвернулась не на користь Путіну. Немає іншого виходу, як руйнувати режим (російський – 24 Канал). Слава Богу, Трамп і його команда це зрозуміли", – додав він.

До речі, політологиня-американістка Олександра Філіппенко також підтримує думку, що зміна риторики в Білому домі показує розчарування Трампа в політиці Путіна. За її словами, посилення тиску на Кремль, який всі помічають останнім часом, є спробою Трампа "стряхнути" Путіна, щоб той прийшов до тями й переглянув свою позицію щодо війни.