Про це 24 Каналу розповіла юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна, зауваживши, що антикорупційні реформи в Україні є одним зі "стовпів" руху нашої держави до ЄС. Також Сполучені Штати раніше були тут значно сильніше залучені.

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Чому в Україні ухвалили такий закон про НАБУ та САП?

Як наголосила юристка, зміна політики США після приходу Дональда Трампа цілком могла вплинути на такі дії з боку влади. Свого часу Штати згорнули фінансову допомогу. Але більше вплинуло саме політичне згортання підтримки.

Американці завжди найбільш жорстко реагували на випадки порушення домовленостей з нашого боку. А у нас пішли порушення певного суспільного договору та домовленостей. Випадки тиску на громадських активістів, непризначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ також відбуваються на фоні того, що США змінили політику,

– зазначила Купіна.

При цьому сам закон буквально ухвалили в "турборежимі". І це цілком могло бути сплановано з низки причин. За словами юристки, НАБУ та САП готували справи проти деяких впливових людей.

Додамо, 23 липня Володимир Зеленський організував зустріч керівників правоохоронних та антикорупційних органів для подолання суперечностей та посилення боротьби проти Росії. За його словами, кримінальні провадження не можуть роками висіти в повітрі, від чого зловмисники почуваються безкарними. Під час наради також обговорили суперечності щодо адміністративних і законодавчих рішень.

Згодом у НАБУ та САП вийшли із заявою, що ухвалені законодавчі зміни обмежують їхню незалежність. Там закликають повернути гарантії для якісної та ефективної роботи.