Трамп назвал Байдена "идиотом": он обвинил лидера США в неспособности обеспечить мир

Экс-президент США Дональд Трамп прибегнул к прямым оскорблениям своего главного конкурента на предстоящих выборах. Он назвал Джо Байдена "идиотом".

Сопернику Байдена не нравится политика действующего лидера страны. Дональд Трамп снова спекулирует к тому, чтобы смог бы обеспечить мир, если бы возглавил США.

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Слова Трампа

Кандидат на пост президента США в 2024 году Дональд Трамп встретился со сторонниками в Джорджии. Во время своей речи перед избирателями он обвинил действующего лидера Джо Байдена в том, что он не смог остановить агрессию России.

Дональд Трамп убеждал присутствующих, что Байден не способен обеспечить безопасность Соединенных Штатов Америки.

Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться,

– сказал тот.

Угроза возвращения Трампа

В Европе убеждены, что нужно готовиться к возможному выходу США из НАТО, если Дональд Трамп снова станет президентом. Вероятность такого сценария все больше беспокоит политиков. Чиновники убеждены, что страны НАТО должны "спланировать" сценарий действий на случай, если Трамп ослабит преданность США европейским союзникам.

В то же время эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отмечает, что президент США не может единолично принять решение о выходе из НАТО. Для этого нужно решение и Сената, и Конгресса – то есть Трампу придется ждать по крайней мере следующих выборов в эти учреждения. Решение может затянуться на годы.

Бывший британский премьер Борис Джонсон заверил, что возвращение Дональда Трампа не стоит бояться. Он верит, что Трамп в конце концов будет американским лидером, который будет поддерживать Украину. По мнению Джонсона, он будет пытаться договориться, однако поймет, что это невозможно.