Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в G7

Трамп заявил, что хочет возвращения России в G7 и доверяет Путину в вопросе мира. Он также подчеркнул, что Украина должна быть частью мирных переговоров.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AFP. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в состав Большой семерки (G7).

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Трамп выразил поддержку России в G7

В своем заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доверяет президенту России Путину и верит, что он стремится к миру. По словам Трампа, это позволит создать возможность для новых дипломатических инициатив в решении конфликта в Украине.

Трамп также отметил, что Украина должна иметь обязательное место за столом любых мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной. Он акцентировал, что ключевым условием является обеспечение прямого диалога между Москвой и Киевом, в частности в контексте прекращения боевых действий и восстановления стабильности в регионе.