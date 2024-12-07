Украина озвучила ключевой месседж: как команда Трампа может действовать в ближайшее время

Ключевой месседж, с которым Украина выступает на американском направлении –мир через силу. Его Дональд Трамп перенял, но пока не будет спешить его воплощать, а тем более разрабатывать четкий план из-за невыгодности.

Команда будущего президента может говорить странные вещи и абсурдные заявления, но все для того, чтобы проанализировать реакцию и протестировать свои идеи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что украинская дипломатия сейчас имеет очень важную следующую задачу.

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Как команда Трампа может действовать в ближайшее время

По словам политолога, украинские дипломаты имеют успехи – Трамп уже перенял месседж о мире через силу. Вероятно, что он появился во время консультации с республиканцами еще до того, как Трамп выиграл выборы в США.

Теперь важно, чтобы это "через силу" нашло свои инструменты. Вокруг этого сейчас и продолжаются все ключевые дебаты.

Саакян заметил, что секрет "мирного плана" Трампа в том, что он отсутствует как явление. Более того, целом будущий президент, вероятнее всего, не имеет плана, который имеет начало, четкие пункты и завершение.

Его и не будет в течение всей каденции Трампа, по крайней мере до завершения российско-украинской войны. По моему мнению, команде Трампа выгоднее держать стратегическую неопределенность, бросать отдельные компоненты плана, тестировать, смотреть на реакцию внутри и снаружи. Все время собирать кубики в новые конструкции,

– объяснил политолог.

Таким образом будущая администрация США будет навязывать свою волю России и даже Украине. Если команда Трампа положит твердый план на стол, его сразу "разгромят" и США потеряют лидерство.

Ближайшие месяцы нас ждет ряд очень валидольных заявлений. Будут совершенно ужасные различные идеи озвучивать спикеры. Будут звучать неприемлемые вещи,

– подчеркнул Саакян.

Политолог отметил, что сейчас смотреть на заявления от команды Трампа не стоит, а уже обратить внимание на то, что останется на "финишной прямой" в январе. Тогда все может быть кардинально по-другому.

Интересно! Политтехнолог Михаил Шейтельман обратил на положительные слова спецпосланника в вопросах Украины и России Кита Келлога, который прокомментировал решение администрации Байдена по военной помощи Украине, считая это полезным для избранного президента, поскольку это предоставляет ему рычаги для принятия решений.

Главной задачей Украины сейчас является доказать Трампу, почему помогать Украине выгоднее, чем пытаться договориться с Россией. Это разговор, начиная от ресурсов нашей страны, армии, завершая европейской безопасностью. Аргументы должны начинаться не с "дайте", а "возьмите". Кроме того, аргументы должны быть рациональными.

С трампистами нужно говорить на языке интересов и жесткими конструкциями. Можно говорить о ценностях и сочувствии, но это будет неэффективно,

– добавил Саакян.

Напомним, что недавно украинская делегация, в частности Юлия Свириденко и Андрей Ермак, посетила США. Она провели встречи в Вашингтоне, Нью-Йорке и Флориде с главными политиками, избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и бизнесменами. Целью визита было налаживание отношений с будущей администрацией США и получения поддержки для Украины.