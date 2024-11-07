Для него нет "красных линий": может ли вовлечение КНДР в войну изменить позицию Трампа

Дональд Трамп имеет совсем другой подход к решению вопросов, чем демократы. Как президент он будет действовать исключительно в интересах своей страны, на что и должна надавить Украина.

Трамп сосредоточен именно на Китае, поэтому наше государство должно объяснить ему, что эта страна сотрудничает вместе с Россией и КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что только такой подход к Трампу будет действенный.

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Может ли привлечение КНДР в войну изменить позицию Трампа

Заместитель директора Центра отметил, что при президентстве Трампа можно забыть такие выражения как "красные линии", эскалация и "глубокое беспокойство". Он действует совсем по-другому, а именно – смотрит на корень проблемы и решает ее в рамках национальных интересов Соединенных Штатов.

Военные КНДР, которые участвуют в войнахі против Украины являются достаточно хорошим аргументом со стороны нашего государства к Трампу. Он должен понять, что война России против Украины, которую он обещает закончить за 24 часа, это уже война Украины с осью зла, в которую входит не только страна-агрессор, но и Иран, Китай и Северная Корея.

Это важно, потому что у Трампа общее понимание угроз для США фокусируется на Китае. Надо ему объяснить, что проблему нельзя разделить, то есть отдельно Россию, отдельно КНДР и т.д., и каждую проблему решать отдельно, надо брать комплексно,

– объяснил Самусь.

По его словам, Китай сейчас хочет подвинуть США с места лидера экономической и геополитической системы. То есть Китай поддерживает войну России против Украины, потому что это может ослабить США, НАТО и вообще Запад.

Заметьте! Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китаю сотрудничество России и КНДР выгодно. Китай отрицает пребывание в России войск КНДР и может использовать эту ситуацию для собственных стратегических целей.

"Если объяснить это Трампу, а именно то, что войска КНДР уже есть в Европе, они атакуют Украину и могут прямо угрожать НАТО, Европе, это вносит новые аспекты в переговоры между Украиной и США о недопущении нашей страны в Альянс", – добавил заместитель директора Центра.