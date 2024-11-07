Трамп зосереджений саме на Китаї, тому наша держава має пояснити йому, що ця країна співпрацює разом з Росією та КНДР. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що лише такий підхід до Трампа буде дієвий.

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Чи може залучення КНДР у війну змінити позицію Трампа

Заступник директора Центру зауважив, що при президентстві Трампа можна забути такі вирази як "червоні лінії", ескалація та "глибоке занепокоєння". Він діє зовсім по-іншому, а саме – дивиться на корінь проблеми та розв'язує її в рамках національних інтересів Сполучених Штатів.

Військові КНДР, які беруть участь у війні проти України є досить хорошим аргументом з боку нашої держави до Трампа. Він повинен зрозуміти, що війна Росії проти України, яку він обіцяє закінчити за 24 години, це вже війна України з віссю зла, до якої входить не лише країна-агресорка, а й Іран, Китай та Північна Корея.

Це важливо, бо у Трампа загальне розуміння загроз для США фокусується на Китаї. Треба йому пояснити, що проблему не можна розділити, тобто окремо Росію, окремо КНДР і т.д., і кожну проблему розв'язувати окремо, треба брати комплексно,

– пояснив Самусь.

За його словами, Китай зараз хоче посунути США з місця лідера економічної та геополітичної системи. Тобто Китай підтримує війну Росії проти України, бо це може послабити США, НАТО та загалом Захід.

Зауважте! Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що Китаю співпраця Росії та КНДР є вигідною. Китай заперечує перебування в Росії військ КНДР та може використовувати цю ситуацію для власних стратегічних цілей.

"Якщо пояснити це Трампу, а саме те, що війська КНДР вже є в Європі, вони атакують Україну та можуть прямо загрожувати НАТО, Європі, це вносить нові аспекти в переговори між Україною та США про недопущення нашої країни в Альянс", – додав заступник директора Центру.