Одна из самых решительных сторонниц: кому Трамп предложил представлять Штаты в ООН

Новоизбранный президент Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США в ООН конгрессвумен от Республиканской партии Элис Стефаник. Сейчас она является председателем фракции Республиканской партии в Палате представителей.

На протяжении многих лет конгрессвумен из Нью-Йорка была "одной из самых решительных" сторонниц Трампа в Конгрессе США, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об Элис Стефаник

Элис Стефаник является членом Комитета вооруженных сил и Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке. Кроме этого, конгрессвумен также является одним из главных сборщиков средств для Республиканской партии.

Стефаник была сторонницей Трампа во время слушаний по импичменту в 2019 году и поддерживала его после поражения на выборах президента в 2020 году. А также была среди тех, кто выступал против утверждения победы Джо Байдена в Палате представителей и продвигала ложные заявления Трампа о фальсификации выборов.

С 2021 года должность постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд. Именно она представляет США на заседаниях Совета Безопасности и на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Дональд Трамп заявил, что экс-кандидат в президенты от республиканской партии Никки Хейли и бывший госсекретарь Майк Помпео не войдут в его администрацию. Стоит отметить, что они оба занимают проукраинскую позицию.