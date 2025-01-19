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19 января 2025, 12:43
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Придерживался традиции: Дональд Трамп на вечеринке перед инаугурацией не забыл исполнить свой танец

Дарья Смородская

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова отметил свою победу на выборах танцами. Он провел празднование накануне своей инаугурации.

О том, что Трамп снова исполнил свой традиционный танец пишет 24 Канал со ссылкой на пост Andre Nuta в сети Х.

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Празднование у Дональда Трампа перед инаугурацией

В США в понедельник, 20 января, состоится инаугурация нового президента Дональда Трампа. Мероприятия к вступлению Трампа в должность начались 18 января. Уже совсем скоро он официально получит статус 47-го президента США и приступит к выполнению своих обязанностей.

Празднования по случаю новой должности перед инаугурацией прошли в субботу в гольф-клубе. На праздник были приглашены около 500 человек. Именно там после победного фейерверка Дональд Трамп выполнил уже знакомые танцевальные движения.

Дональд Трамп танцевал во время праздника в гольф-клубе: видео со страницы Andre Nuta в Х.

Чего ждать от церемонии инаугурации Трампа

Церемония 20 января пройдет при беспрецедентных мерах безопасности, ведь из-за своих многочисленных скандальных заявлений и противоречивого политического стиля Трамп имеет немало врагов.

К слову, в США уже продолжаются протесты против инаугурации Дональда Трампа. Тысячи людей выступают за права женщин, расовую справедливость и другие инициативы. Всего в Соединенных Штатах может состояться около 300 таких протестов.

Между тем американцы угадывают, какие слова Трамп будет говорить в своей речи. Всего люди поставили 3,3 миллиона долларов на разные слова, среди которых самым популярным оказалось слово "Байден", а за ними "Америка первая", "средний класс" и "Бог".

Интересно что Дональд Трамп в свои 78 лет станет самым старым новоизбранным президентом в истории США. Он планирует подписать около 100 указов, очертив векторы своей политики на следующие четыре года.