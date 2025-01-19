Придерживался традиции: Дональд Трамп на вечеринке перед инаугурацией не забыл исполнить свой танец

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова отметил свою победу на выборах танцами. Он провел празднование накануне своей инаугурации.

О том, что Трамп снова исполнил свой традиционный танец пишет 24 Канал со ссылкой на пост Andre Nuta в сети Х.

Смотрите также Самая дорогая инаугурация в истории США: сколько будет стоить вступление в должность Трампа

Празднование у Дональда Трампа перед инаугурацией

В США в понедельник, 20 января, состоится инаугурация нового президента Дональда Трампа. Мероприятия к вступлению Трампа в должность начались 18 января. Уже совсем скоро он официально получит статус 47-го президента США и приступит к выполнению своих обязанностей.

Празднования по случаю новой должности перед инаугурацией прошли в субботу в гольф-клубе. На праздник были приглашены около 500 человек. Именно там после победного фейерверка Дональд Трамп выполнил уже знакомые танцевальные движения.

Дональд Трамп танцевал во время праздника в гольф-клубе: видео со страницы Andre Nuta в Х.

Чего ждать от церемонии инаугурации Трампа

Церемония 20 января пройдет при беспрецедентных мерах безопасности, ведь из-за своих многочисленных скандальных заявлений и противоречивого политического стиля Трамп имеет немало врагов.

К слову, в США уже продолжаются протесты против инаугурации Дональда Трампа. Тысячи людей выступают за права женщин, расовую справедливость и другие инициативы. Всего в Соединенных Штатах может состояться около 300 таких протестов.

Между тем американцы угадывают, какие слова Трамп будет говорить в своей речи. Всего люди поставили 3,3 миллиона долларов на разные слова, среди которых самым популярным оказалось слово "Байден", а за ними "Америка первая", "средний класс" и "Бог".

Интересно что Дональд Трамп в свои 78 лет станет самым старым новоизбранным президентом в истории США. Он планирует подписать около 100 указов, очертив векторы своей политики на следующие четыре года.