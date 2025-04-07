Трамп создал еще две проблемы: американцам могут нанести ущерб не только пошлины

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. Его действия уже ударили по экономике США, ведь в течение 3 и 4 апреля фондовый рынок потерял 6,6 триллиона долларов. Однако это еще далеко не все последствия торговой войны Белого дома.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что США подрывают фундаментальное доверие к себе как к стабильному и адекватному партнеру. В то же время Трамп пригрозил Китаю ввести дополнительные тарифы в размере 50%, если страна не отменит 34% тарифы на товары из США, которые Пекин ввел в ответ на новые пошлины Вашингтона.

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Это может снизить экономическую мощь США

"Сейчас все страны и все компании, которые торгуют с США, уже закладывают в свои расходы страхование от потенциально непредсказуемых политических или регуляторных решений", – подчеркнул Богданов.

Если тарифы вводятся там, где ранее была более-менее свободная торговля, это делает дороже не только конечный продукт, но и каждый этап производства, а также повышают риски. Соответственно, по его словам, товары дорожают везде, а производство везде теряет рентабельность.

На что рассчитывает Трамп – что сейчас все начнут ориентироваться на США и побегут туда, чтобы строить заводы, ведь там якобы самый большой рынок в мире? Однако может быть далеко не так,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Потому что, по его словам, инфляция, обесценивание акций, подрыв доверия сработают на то, что общий спрос и покупательная способность американцев снизится.

Более того, Трамп создал еще две проблемы, которые могут усилить негативные тенденции.

Во-первых, массовое увольнение людей с государственной службы, часто совершенно неоправданное.

Это также снижает спрос, потому что американцы внезапно теряют работу, больше не зарабатывают и не тратят деньги на товары и услуги. К тому же далеко не все они пойдут работать на заводы, потому что для этого нужны годы,

– сказал он.

Во-вторых, Трамп пытается массово избавиться от мигрантов, в частности, легальных, которые и составляют основную рабочую силу для промышленности. В США не настолько большой уровень безработицы, чтобы американцы шли работать на заводы, поэтому мигрантов все равно придется завозить.

Это может в целом снизить американскую экономическую мощь и не дать никаких стимулов. Если будут разрушаться производственные цепочки, все будет дорожать, кроме ресурсов, это может погрузить страну в серьезный экономический кризис,

– предположил Юрий Богданов.

Проблема, по его мнению, не в том, что введение тарифов – является само по себе злом, а в том, что это решение принимаются волюнтаристски.

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К слову, политолог Олег Постернак заметил, что Трамп, вводя новые пошлины, играет в игру "или пан, или пропал". Если его действия приведут к ложным результатам, то на Соединенные Штаты и мир, по мнению политолога, "ждет рецессия с осложнениями для глобальной экономики". Однако если расчеты Трампа верны, то за 2 – 3 года должна состояться "полная реконструкция американской экономики".