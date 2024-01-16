Сможет ли Трамп быстро "закончить войну": Мусиенко объяснил заявление политика
На фоне "финансовой паузы" помощи Украине от США экс-президент Дональд Трамп в очередной раз отметился скандальным заявлением. Вероятный кандидат от республиканцев на выборах пообещал "скоро закончить войну" в Украине в случае своей победы.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что стоит меньше учитывать риторику предвыборной кампании в Америке. Поскольку до выборов еще долго и если цитировать все "речи" Трампа, можно отчаяться в будущем США.
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Что означает заявление Трампа
По словам Мусиенко, во многих иностранных исследованиях или заявлениях политиков часто говорится, что западные государства готовятся к возможному прямому столкновению с Россией в будущем, называя разные промежутки времени.
То есть они не говорят о скором окончании войны. Поэтому к словам Трампа следует относиться как к предвыборной риторике в присущей манере – "мы заключим соглашение, все довольно быстро закончится и будет легко",
– подчеркнул Александр Мусиенко.
Вспомним каденцию Дональда Трампа, при которой действительно происходили активные действия:
- удар по иранским объектам в 2020 году;
- удар по Корпусу стражей исламской революции в Иране в 2019 году;
- ликвидация иранского террориста Касема Сулеймани в 2020 году;
- украинская армия впервые получила 30 ПТРК "Джавелин" в 2018 году;
- удары по Сирии.
Однако были ситуации, когда Дональд Трамп не достиг желаемого прогресса. В частности, США не смогли решить проблему с Северной Кореей и достичь договоренностей во время встречи Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году.
Эту встречу обозреватели назвали не очень обнадеживающей и сказали, что Трамп выглядел неубедительно. Поэтому это слова, риторика, но реалии сейчас несколько иные,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Чего хочет Россия войной в Украине
"Дело в том, что быстро "окончить войну" очень сложно. Эта война фактически за Европу. Россия воспринимает ее не больше и не меньше, чем войну за Европу – это довольно много", – сказал Мусиенко.
России важно сформировать статус по результатам российско-украинской войны, когда страна-агрессор может влиять на систему европейской безопасности в той или иной степени. Россия начала колониальную войну по отношению к Украине, войну за прекращение государственности, суверенности и независимости.
Во-первых, это цель агрессии. Во-вторых, это цель расширения России как империи, далее угроза странам Европы и другим государствам, впоследствии влияние на политические решения.
Что может закончить войну
В заявлениях Владимира Путина можно четко проследить "логику", что США оккупировали европейские страны, а особенно Германию. Глава Кремля всегда говорит, что Европу нужно освободить.
Пока не решен статус России как неоимперского государства, пока страна-оккупант не изменит курс и подходы к пониманию политики и реалий мира в 21 веке, быстро "завершить войну" в Украине просто невозможно.
Война может завершиться или приостановиться в военном измерении, то есть на поле боя. Однако если не изменится российская политика, так называемые "элиты", подходы к пониманию ситуации, то война и противостояние все равно будут продолжаться,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Последнее заявление Дональда Трампа: коротко
- Бывший президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине. Политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".
- Об этом Трамп заявил во время выступления после победы на республиканских праймеризах в Айове. По его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Путиным.
- 15 января в Айове политик выиграл кокусы, получивший поддержку делегатов на предстоящем съезде Республиканской партии, где определят кандидата в президенты от республиканцев.