Такое мнение в эфире 24 Канала высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что говорится о сложной экономической ситуации в России и успехе ВСУ. Все это может загнать Кремль в тупик.

По словам дипломата, президент США наконец услышал правду, которую россияне во главе с Кремлем скрывали все это время. Ранее Владимир Путин всегда продвигал тезисы о победе России и ее успехи на фронте. Москва пыталась донести до Вашингтона, что Украина скоро "упадет".

А ситуация для нас на фронте на некоторых участках улучшается, наши дроны и ракеты прилетают "по расписанию", а ситуация для российской экономики только усложняется. Это не может не влиять на позицию даже того, кто хотел сначала купить Путина красивыми предложениями (Трампа – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Важно, что всю эту информацию президент США получил от Зеленского. Президент Украины знает, какие детали может объяснить только он.

Интересно! Аналитики The Wall Street Journal предположили, что Трамп стал более благосклонным к Украине после того, как увидел планы наступлений ВСУ. Кроме того, его могли побудить принятие Украиной требования США о прекращении огня и публичная благодарность за его усилия.

Огрызко отметил, что относительно границ 1991 года не может быть никаких дискуссий. Относительно слов Трампа о "большем", то, вероятно, он это сказал для того, чтобы послать Москве сигнал о том, что она не в лучшем положении.

Дипломат добавил, что теперь поддержка Украины от США усилится, как и санкции против России. Это будет означать, что страна-агрессор будет разваливаться – от нее может отсоединиться Чечня или Кубань.

