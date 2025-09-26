Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що мовиться про складну економічну ситуацію в Росії та успіх ЗСУ. Все це може загнати Кремль у глухий кут.

Чому Трамп сказав, що Україна може повернути окуповані території і більше?

За словами дипломата, президент США нарешті почув правду, яку росіяни на чолі з Кремлем приховували весь цей час. Раніше Володимир Путін завжди просував тези про перемогу Росії та її успіхи на фронті. Москва намагалась донести до Вашингтону, що Україна скоро "впаде".

А ситуація для нас на фронті на деяких ділянках покращується, наші дрони та ракети прилітають "за розкладом", а ситуація для російської економіки лише ускладнюється. Це не може не впливати на позицію навіть того, хто хотів спершу купити Путіна красивими пропозиціями (Трампа – 24 Канал),

– наголосив він.

Важливо, що всю цю інформацію президент США отримав від Зеленського. Президент України знає, які деталі може пояснити лише він.

Цікаво! Аналітики The Wall Street Journal припустили, що Трамп став прихильнішим до України після того, як побачив плани наступів ЗСУ. Крім того, його могли спонукати прийняття Україною вимоги США щодо припинення вогню і публічна вдячність за його зусилля.

Огризко зауважив, що щодо кордонів 1991 року не може бути ніяких дискусій. Щодо слів Трампа про "більше", то, ймовірно, він це сказав для того, щоб послати Москві сигнал про те, що вона не в найкращому становищі.

Дипломат додав, що тепер підтримка України від США посилиться, як і санкції проти Росії. Це означатиме, що країна-агресорка буде розвалюватись – від неї може від'єднатись Чечня або Кубань.

Що ще сказав Трамп про війну Росії проти України?