Когда друзья приглашают, я должен быть, – премьер Польши Туск назвал дату встречи с Зеленским

13 декабря 2023, 21:22
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Источник:

"Европейская правда"

Новоназначенный премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик назвал вероятную дату и время начала беседы с главой нашего государства.

В среду, 13 декабря, в Брюсселе начался саммит ЕС-Западные Балканы, на который прибыл, в частности, Туск. Журналистам удалось узнать на этом мероприятии, когда премьер-министр партнерского государства планирует встречу с Зеленским.

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Встреча Зеленского и Туска

Собственно, утром 14 декабря, по словам Дональда Туска, может пройти его встреча с Владимиром Зеленским в рамках этого саммита. В то же время, пока идет согласование определенных деталей мероприятия.

Еще согласовываются технические детали, но думаю, что встреча с президентом Зеленским состоится… Когда друзья приглашают, на следующий день я там, где должен быть.
– сказал польский политик.

Также премьер констатировал: пока неизвестно, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите Европейского Союза в Брюсселе. Однако он подчеркнул, что имеет дружеские отношения с президентом Украины.

Я не готов дать конкретный, технический ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И, возможно, она состоится завтра утром (14 декабря – 24 Канал).

Смена правительства в Польше

  • В середине осени, 15 октября, в Польше состоялись очередные парламентские выборы, по результатам которых оппозиционные силы получили достаточное количество мандатов для формирования новой коалиции.
  • Итак, такие партии как "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая" большинством голосов назначили Дональда Туска новым главой правительства 11 декабря.
  • До этого с декабря 2017 года премьером Польши был Матеуш Моравецкий, представлявший партию "Право и справедливость". Эта политическая сила на последних выборах хоть и набрала больше всего голосов, но не смогла удержаться у власти.

Стоит вспомнить, что на польско-украинской границе до сих пор протесты перевозчиков. Но новый премьер Туск заявил, что правительство уже знает, как решить эту проблему. По его словам, будут приняты соответствующие меры по урегулированию ситуации.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак