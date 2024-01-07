Начало года не удалось: более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах

7 января 2024, 03:21
Читати новину українською

Источник:

The New York Times

Дональд Трамп собрался сражаться за пост президента. В то же время, более 20 штатов могут запретить ему сделать это.

Год начался не с самых лучших новостей для Трампа. Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы свидетельствуют, что более 20 штатов могут запретить ему участвовать в выборах. Речь идет об исключении кандидатуры Трампа из избирательных списков.

Обратите внимание Конкурент Трампа хочет вывести США из НАТО, если выиграет выборы – Politico

Раньше соответствующие решения уже были приняты в штатах Мэн и Колорадо. Оба штата аргументировали это решение 14 поправкой к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. Между тем именно с Трампом связаны беспорядки в Вашингтоне в ночь на 7 января 2021 года.

Официально обжаловали кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента, по меньшей мере, в 34 штатах. Трампа дисквалифицировали по праймеризам в штатах Колорадо и Мэн к рассмотрению апелляций,
– говорится в сообщении.

Сам скандальный политик пока не отреагировал на это.

Что будет для Украины, если Трамп победит на выборах

Многие украинцы опасаются последствий возможной победы Трампа на выборах в США. В то же время Дмитрий Кулеба убежден, что даже в таком случае катастрофа не произойдет. Глава МИД Украины настроен оптимистично.

По словам Кулебы, в этом случае нужно будет продолжить работу. Глава МИД Украины отметил, что любую ситуацию необходимо выжимать пользу для страны. Если же ее нет, то следует возвращать ситуацию так, чтобы она появлялась.

 

Автор: Мар'яна Бекало