Начало года не удалось: более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах

Дональд Трамп собрался сражаться за пост президента. В то же время, более 20 штатов могут запретить ему сделать это.

Год начался не с самых лучших новостей для Трампа. Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы свидетельствуют, что более 20 штатов могут запретить ему участвовать в выборах. Речь идет об исключении кандидатуры Трампа из избирательных списков.

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Раньше соответствующие решения уже были приняты в штатах Мэн и Колорадо. Оба штата аргументировали это решение 14 поправкой к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. Между тем именно с Трампом связаны беспорядки в Вашингтоне в ночь на 7 января 2021 года.

Официально обжаловали кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента, по меньшей мере, в 34 штатах. Трампа дисквалифицировали по праймеризам в штатах Колорадо и Мэн к рассмотрению апелляций,

– говорится в сообщении.

Сам скандальный политик пока не отреагировал на это.

Что будет для Украины, если Трамп победит на выборах

Многие украинцы опасаются последствий возможной победы Трампа на выборах в США. В то же время Дмитрий Кулеба убежден, что даже в таком случае катастрофа не произойдет. Глава МИД Украины настроен оптимистично.

По словам Кулебы, в этом случае нужно будет продолжить работу. Глава МИД Украины отметил, что любую ситуацию необходимо выжимать пользу для страны. Если же ее нет, то следует возвращать ситуацию так, чтобы она появлялась.