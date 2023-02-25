Ненавидят "русский мир": как с 2014 года изменились настроения жителей оккупированного Донбасса

Часть Донецкой и Луганской областей находятся под оккупацией России с 2014 года. Ситуацию на этих территориях никак нельзя назвать радужной.

Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский. По его словам, люди на оккупированной с 2014 года части Донбасса оказались в затруднительном положении.

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В частности, в некоторых населенных пунктах есть проблемы с водой и газом. Также процветает безработица, ведь многие предприятия закрылись.

Проблемы коллаборантов в квазиреспубликах

По словам Лисянского, на этих территориях ситуация отличается от той, которая сложилась в регионах, оккупированных в 2022 году.

В псевдореспубликах на Донбассе уже правят россияне. Оккупанты включили 1 и 2 армейских корпуса так называемых "республик" в состав вооруженных сил России. И коллаборантов и сепаратистов начали выбрасывать оттуда. Эти люди оккупантам не нужны,

– сообщил правозащитник.

По его словам, это вызывает большое недовольство среди местных коллаборантов.

Такие же процессы происходят на уровне местной "власти". Россияне приезжают в псевдореспублики вместе с семьями и занимают места коллаборантов и сепаратистов, которые предали Украину в 2014 году.

Павел Лисянский рассказал о настроениях людей на оккупированном Донбассе: смотрите видео

Оккупанты стирают историческую память

Как рассказал Лисянский, если сравнивать ситуацию в псевдореспубликах в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2023 годах, то там осталось менее 50% украинцев.

Многие умерли из-за COVID-19 и других заболеваний.

Большое количество людей выехали с оккупированных территорий.

По словам соучредителя Института стратегических исследований и безопасности, россияне в регионе пытаются уничтожить любые следы всего украинского.

"Оккупанты пытаются очень мощно стирать историческую память. Они проводят депортацию. Также россияне проводят огромную кампанию, заставляя людей отказываться от украинских паспортов", – отметил Лисянский.

Россияне заставляют военнопленных получать российские паспорта

По его словам, российские захватчики добиваются не столько того, чтобы люди получили российский паспорт, а чтобы отказались от украинского гражданства.

Оккупанты уже дошли до того, что откровенно нарушают Женевскую конвенцию и заставляют военнопленных украинцев получать российские паспорта. А потом делают из этого медийные истории,

– рассказал правозащитник.

Он подчеркнул, что ситуация на территориях псевдореспублик в Донецкой и Луганской областях становится все более агрессивной.

"Тематика сепаратизма была искусственно создана"

Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности рассказал, что российские оккупанты в 2014 году активно создавали картинку, якобы жители Донецка и Луганска "зовут русский мир".

Однако на самом деле на пророссийские митинги выходили люди из числа сторонников Партии регионов и коммунистов. А российские пропагандисты активно создавали сюжеты, будто люди ждут Россию.

Тематика сепаратизма была искусственно создана. С 2007 года под влиянием России на Донбассе проводили круглые столы, создали общественную организацию "Донецкая республика". Это все было исключительно пропагандой,

– подчеркнул Лисянский.

Как объяснил правозащитник, Россия годами распространяла искусственные идеи сепаратизма через своих агентов влияния – Партию регионов и другие политические силы. Отдельные политики пошли на сотрудничество с Россией, чтобы сохранить власть. А в конце концов страна-агрессор их просто поглотила.

На Донбассе даже без обстрелов исчезают целые города

Даже если в 2014 году определенное количество людей и поддались российской пропаганде, то сейчас их настроения кардинально изменились. Как рассказал Лисянский, на сегодняшний день на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей исчезают целые города. Так сложилось с городом Зоринск Луганской области.

"Это был небольшой город. Там работала шахта "Никанор-Нова", все было хорошо. Оккупанты закрыли шахту еще в 2020 году. Город исчез без войны, без обстрелов. Россияне просто уничтожили его", – сказал Лисянский.

По словам правозащитника, люди, которые жили в городе еще до российской оккупации, работали на шахте и получали зарплату от 1000 долларов. А сейчас они вынуждены скитаться по территории России, Казахстана и других стран постсоветского пространства, чтобы найти работу и свое место.

"Конечно, уже нет никакой привязанности к "русскому миру", которая была раньше", – рассказал Лисянский.

Настроения молодого поколения

У молодого поколения, выросшего в незаконных "ДНР" и "ЛНР", нет никаких сантиментов к российским захватчикам.

Люди ненавидят этот "русский мир". Есть ужасные случаи. К примеру, мы общались с девушкой, которой 20 лет. У нее есть 2 младших брата. Больше в семье не осталось никого. Старшего брата отправили на фронт, всех убили,

– рассказал правозащитник.

Лисянский отметил, что эта 20-летняя девушка, фактически еще ребёнок, сейчас пытается избежать принудительной депортации.

"Эта девушка говорит: "Я ненавижу этот "русский мир". Если с моим братом что-нибудь случится – с одним или другим, я, как камикадзе, пойду их (оккупантов – 24 Канал) убивать". Оккупанты просто уничтожили детство этой 20-летней девушки", – подчеркнул правозащитник.

Он отметил, что такие настроения распространены среди поколения, которое в 2014 году даже не ходило на пророссийские митинги.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко