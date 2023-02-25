Про це 24 Каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки, правозахисник Павло Лисянський. За його словами, люди на окупованій з 2014 року частині Донбасу опинилися у скрутному становищі.

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Зокрема, у певних населених пунктах є проблеми з водою та газом. Також процвітає безробіття, адже багато підприємств закрилися.

Проблеми колаборантів у квазіреспубліках

За словами Лисянського, на цих територіях ситуація відрізняється від тієї, яка склалася у регіонах, окупованих у 2022 році.

У псевдореспубліках на Донбасі вже правлять росіяни. Окупанти включили 1 та 2 армійські корпуси так званих "республік" до складу збройних сил Росії. І колаборантів та сепаратистів почали звідти викидати. Ці люди окупантам не потрібні,

– повідомив правозахисник.

За його словами, це викликає велике невдоволення серед місцевих колаборантів.

Такі ж процеси відбуваються на рівні місцевої "влади". Росіяни приїжджають у псевдореспубліки разом з родинами та займають місця тих колаборантів та сепаратистів, які зрадили Україну у 2014 році.

Павло Лисянський розповів про настрої людей на окупованому Донбасі: дивіться відео

Окупанти стирають історичну пам'ять

Як розповів Лисянський, якщо порівнювати ситуацію у псевдореспубліках на Донеччині та Луганщині у 2014 та 2023 роках, то там залишилося менше ніж 50% українців.

Багато хто помер через COVID-19 та інші захворювання.

Велика кількість людей виїхали з окупованих територій.

За словами співзасновника Інституту стратегічних досліджень і безпеки, росіяни у регіоні намагаються знищити будь-які сліди всього українського.

"Окупанти намагаються дуже потужно стирати історичну пам'ять. Вони організовують депортацію. Також росіяни проводять величезну кампанію, змушуючи людей відмовлялися від українських паспортів", – зазначив Лисянський.

Росіяни змушують військовополонених отримувати російські паспорти

За його словами, російські загарбники домагаються не стільки того, аби люди отримали російський паспорт, а щоб відмовилися від українського громадянства.

Окупанти вже дійшли до того, що відверто порушують Женевську конвенцію та змушують військовополонених українців отримувати російські паспорти. А потім роблять з цього медійні історії,

– розповів правозахисник.

Він наголосив, що ситуація на територіях псевдореспублік на Донеччині та Луганщині стає дедалі агресивнішою.

"Тематика сепаратизму була штучно створена"

Співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки розповів, що російські окупанти у 2014 році активно створювали картинку, нібито жителі Донецька та Луганська "кличуть рускій мір".

Однак насправді на проросійські мітинги виходили люди з-поміж прихильників Партії регіонів та комуністів. А російські пропагандисти активно створювали сюжети, нібито люди чекають на Росію.

Тематика сепаратизму була штучно створена. З 2007 року під впливом Росії на Донбасі проводили круглі столи, створили громадську організацію "Донецька республіка". Це все було виключно пропагандою,

– наголосив Лисянський.

Як пояснив правозахисник, Росія роками поширювала штучні ідеї сепаратизму через своїх агентів впливу – Партію регіонів та інші політичні сили. Окремі політики пішли на співпрацю з Росією, аби зберегти владу. А врешті країна-агресор їх просто поглинула.

На Донбасі навіть без обстрілів зникають цілі міста

Навіть якщо у 2014 році певна кількість людей і піддалися на російську пропаганду, то зараз їхні настрої кардинально змінилися. Як розповів Лисянський, на сьогодні на території окупованих Донеччини та Луганщини зникають цілі міста. Так склалося з містом Зоринськ Луганської області.

"Це було невелике місто. Там працювала шахта "Ніканор-Нова", все було добре. Окупанти закрили шахту ще у 2020 році. Місто зникло без війни, без обстрілів. Росіяни просто знищили його", – сказав Лисянський.

За словами правозахисника, ті люди, які жили у місті ще до російської окупації, працювали на шахті й отримували зарплату від 1000 доларів. А зараз вони вимушені поневірятися по території Росії, Казахстану та інших країн пострадянського простору, щоб знайти роботу та своє місце.

"Звичайно, вже немає ніякої прихильності до "руского міра", яка була раніше", – розповів Лисянський.

Настрої молодого покоління

Молоде покоління, яке виросло у незаконних "ДНР" та "ЛНР", не мають ніяких сентиментів до російських загарбників.

Люди ненавидять цей "рускій мір". Є страшні випадки. Наприклад, ми спілкувалися з дівчиною, якій 20 років. У неї є 2 молодших брати. Більше в сім'ї не залишилося нікого. Старшого брата відправили на фронт, всіх повбивали,

– розповів правозахисник.

Лисянський зазначив, що ця 20-річна дівчина, яка фактично ще є дитиною, зараз намагається уникнути примусової депортації.

"Ця дівчина каже: "Я ненавиджу цей "рускій мір". Якщо з моїм братом щось трапиться – з одним чи іншим, я, як камікадзе, піду їх (окупантів – 24 Канал) вбивати". Окупанти просто знищили дитинство цієї 20-річної дівчини", – наголосив правозахисник.

Він зауважив, що такі настрої поширені серед покоління, яке у 2014 році навіть не ходило на проросійські мітинги.

Ситуація на окупованих територіях: коротко