На Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Песков: есть раненый

14 сентября 2021 , 14:44
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Источник:

Минобороны Украины

Оккупанты не прекращают нарушать режим тишины на Донбассе. 14 сентября под прицельным обстрелом оказался населенный пункт Пески.

В этом районе оккупанты били из автоматического станкового гранатомета. В результате вражеского огня наш защитник получил ранение.

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