На Донбассе оккупанты хотят захватить Рубежное, планируют наступление на Славянск и Северодонецк

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Донецком направлении группировка российских войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Согласно информации, на Лиманском направлении россияне осуществляют огневое влияние на подразделения украинских войск, что на рубеже Лиман – Северск.

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Цель врага – вытеснить наших защитников с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении российские войска направляют свои основные усилия на взятие под полный контроль Рубежного. Также они готовятся к наступлению на Северодонецк.

Известно, что на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Там они усилили войска путём перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", – добавили в Генштабе.

Последние новости относительно ситуации на Донбассе

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отражают вражеские атаки.

Трое маленьких детей пострадали из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области.

Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они на нем добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов удалось найти пустым – в нем обнаружили следы крови.

Оккупанты обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.

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