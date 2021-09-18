На Донбассе оккупанты ранили 2 украинских защитников: в каком они состоянии

За сутки 17 сентября пророссийские наемники на Донбассе 7 раз проигнорировали договоренности о режиме прекращения огня. Двое наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения.

Раненых воинов доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

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Где нарушали договоренности боевики:

Вблизи Песков противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра.

противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра. В направлении Павлополя наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Катериновки противник стрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

противник стрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2.

оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2. На Луганщине наши военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.

В штабе ООС заверили, что украинские защитники дали отпор противнику.

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Боевики ранили гражданских в селе Иллирия

Отметим, что 16 сентября боевики обстреляли село Иллирия, на Луганщине. Таким образом они якобы проводили учения по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.