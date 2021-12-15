На Донбассе оккупанты ранили украинского воина: в каком он состоянии

15 декабря 2021 , 08:32
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Источник:

фейсбук штаба ООС

За день 14 декабря пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский защитник получил ранение, его доставили в больницу.

В настоящее время воину оказывают помощь в госпитале. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Враг дважды применил запретное вооружение

С 7 раз, когда вражеские войска нарушили режим тишины, дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли оккупанты:

  • вблизи Новолуганска боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • возле Авдеевки и Гранитного боевики открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров;
  • в направлении Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Новомихайловки оккупанты использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
  • также возле Водяного они произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– отметили в штабе ООС.

Украинские военные контролируют ситуацию и выполняют задания по сдерживанию агрессора.

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  • На уступки, как этого хочет Россия, Киев идти не будет.
  • Тем временем украинская разведка сообщает, что войска оккупантов приводили в боевую готовность.
  • К серьезному международному диалогу для прекращения войны в Украине призвал Папа Римский Франциск.

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Текст публикации штаба ООС:

Вооруженные формирования российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Автор: Ірина Пундор