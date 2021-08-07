На Донбассе погиб украинский военный: еще один – раненый

На Донбассе 7 августа погиб украинский военный. Это случилось из-за того, что российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану в населенном пункте Пески.

Еще один украинский военнослужащий получил ранение. Его состояние – средней тяжести.

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На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Российские наемники 7 августа нарушили минские договоренности, применили противотанковую управляемую ракету. Они нанесли ею удар по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В результате поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранение,

– говорится в сообщении.

На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь. Командование ООС выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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5 августа российские боевики обстреляли населенный пункт Красногоровка. Они били из противотанковых пушек. Поэтому повреждения получил жилой 5-этажный дом, гражданский автомобиль.

Более того, в результате обстрела в собственной квартире осколочное ранение получил 56-летний местный житель. У него множественные телесные повреждения, поэтому мужчину госпитализировали в больницу Курахово. Полиция открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Перед тем, 23 июля, оккупанты российские наемники били из минометов 120-го калибра в сторону Опытного с временно оккупированного Веселого. Они запустили 20 мин. Под обстрелы попали дома местных жителей.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.