На Донбассе ВСУ отбили 11 атак, сбили две "сушки" и 2 беспилотника

Украинские защитники продолжают защищать государство от российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. 4 мая они отбили 11 вражеских атак.

С начала полномасштабной войны бойцам ВСУ удалось уничтожить около 24,5 тысячи оккупантов. Также российские захватчики остались без тысячи танков и 2,6 тысячи боевых бронированных машин.

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Украинские защитники отбили 11 вражеских атак

На Донецком и Луганском направлениях 4 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря своему незаурядному мастерству украинские защитники в очередной раз нанесли оккупантам сокрушительные потери. В частности, бойцы уничтожили:

5 вражеских танков,

7 единиц боевой бронированной техники,

5 автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

2 вражеских самолета Су-30,

2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

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Кратко о потерях оккупантов в Украине

На Юге 3 мая бойцы ВСУ отправили на тот свет полсотни российских военных. Кроме того, они вывели из строя технику врага и уничтожили 7 складов с вооружением.

В сети появилось очередное видео от группировки "Восток". В ролике можно увидеть превращение техники оккупантов в металлолом. Это сделали военные бригады имени гетмана Ивана Сагайдачного.

Кроме того, каждый день уничтожают вражеские беспилотники. В частности, над Донбассом приземлили 3 БПЛА "Орлан" и одну ракету. В небе над Днепропетровской украинские военные уничтожили еще один беспилотник.

Оккупанты жалуются, что бойцы ВСУ активно ликвидируют их беспилотники. Неудивительно, что авиацию российские захватчики стали использовать более осторожно. Поднимать в воздушное пространство Украины самолеты и вертолеты оккупанты уже не спешат.

Также с помощью турецких беспилотников "Байрактар" удалось уничтожить вражеские позиции на острове Змеиный.

Кроме этого, ВСУ ликвидировали часть 38-й мотострелковой бригады. Ее удалось обезвредить на 60%.

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