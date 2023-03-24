На Донетчине заметили бронеавтомобили нейтральной Швейцарии: власть проводит проверку

В прифронтовых городах Украины был замечен бронированный автомобиль Eagle I, производимый швейцарской компанией Mowag. Швейцарские власти выясняют, как техника могла попасть в Украину, поскольку из-за нейтралитета не передает оружие сторонам конфликта.

Колесное бронированное авто попало в объектив испанского фотографа Хосе Колона, работавшего в городе Часов Яр Донецкой области. Также Eagle I заметили на фото многодневной давности агентства AFP из Авдеевки.

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Eagle I, вероятно, зафиксировали в Часовом Яру и Авдеевке

Адвиевка и Часов Яр находятся у линии фронта. Пока неизвестно, на фотографиях ли один и тот же Eagle I. Также непонятно, как швейцарская техника могла попасть в Украину.

Eagle I в Часовом Яру (первое фото) и Авдеевке (второе фото) / Фото Хосе Колонна и AFP

Ответственный за издание реэкспортных лицензий Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам подтвердил, что около 30 лет назад Дания приобрела 36 машин Eagle 1. Из них 27 Дания продала частной немецкой компании.

Немецкая компания подписала декларацию о нереэкспорте и с тех пор не получала от нее никакого запроса на передачу Eagle I. В Дании также подтвердили, что не передавали Украине ни одной машины Eagle, приобретенной в Швейцарии.

По информации СМИ, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам начал расследование совместно с Германией. Там отмечают, что пока не могут подтвердить, что на фото видно само швейцарское авто.

"Совершенно установить происхождение транспортного средства возможно только с помощью номера шасси, который пока не был предоставлен", – добавили в ведомстве.

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