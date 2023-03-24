Колісне броньоване авто потрапило в об'єктив іспанського фотографа Хосе Колона, який працював у місті Часів Яр на Донеччині. Також Eagle I помітили на фото кількаденної давнини агенції AFP з Авдіївки.
Дивіться також Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки
Eagle I, ймовірно, зафіксували в Часовому Яру та Авдіївці
Адвіївка та Часів Яр перебувають біля лінії фронту. Наразі невідомо, чи на світлинах один і той же Eagle I. Також незрозуміло, як швейцарська техніка могла потрапити до України.
Eagle I в Часовому Яру (перше фото) та Авдіївці (друге фото) / Фото Хосе Колона та AFP
Відповідальний за видання реекспортних ліцензій Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань підтвердив, що близько 30 років тому Данія придбала 36 машин Eagle 1. З них Данія 27 продала приватній німецькій компанії.
Німецька компанія підписала декларацію про нереекспорт, й відтоді не отримувало від неї жодного запиту на передання Eagle I. У Данії теж підтвердили, що не передавали Україні жодної машини Eagle, придбаної у Швейцарії.
Через інформацію ЗМІ Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань почав розслідування спільно з Німеччиною. Там зазначають, що поки не можуть підтвердити, що на фото видно саме швейцарське авто.
"Достеменно встановити походження транспортного засобу можливо лише за допомогою номера шасі, який поки що не був наданий", – додали у відомстві.
Швейцарія не змінить політику заборони реекспорту зброї в Україну
- Уряд Швейцарії повідомив, що не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.
- Федеральна рада 10 березня розглянула питання про реекспорт військового майна швейцарського виробництва третіми країнами та вирішила зберегти наявну практику.
- За останні 12 місяців Швейцарія отримала запити від Німеччини, Данії та Іспанії про реекспорт швейцарського військового майна в Україну. Усі запити було відхилено.
- Нещодавно стало відомо, що утилізує 60 оборонних систем "Рапіра". Ці британські системи ППО теоретично могли б підійти Україні. Тим паче, що Швейцарія могла б їх передати, оскільки це зброя британського виробництва й для її передачі не було юридичних перепон.