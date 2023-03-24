Колісне броньоване авто потрапило в об'єктив іспанського фотографа Хосе Колона, який працював у місті Часів Яр на Донеччині. Також Eagle I помітили на фото кількаденної давнини агенції AFP з Авдіївки.

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Eagle I, ймовірно, зафіксували в Часовому Яру та Авдіївці

Адвіївка та Часів Яр перебувають біля лінії фронту. Наразі невідомо, чи на світлинах один і той же Eagle I. Також незрозуміло, як швейцарська техніка могла потрапити до України.

Eagle I в Часовому Яру (перше фото) та Авдіївці (друге фото) / Фото Хосе Колона та AFP

Відповідальний за видання реекспортних ліцензій Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань підтвердив, що близько 30 років тому Данія придбала 36 машин Eagle 1. З них Данія 27 продала приватній німецькій компанії.

Німецька компанія підписала декларацію про нереекспорт, й відтоді не отримувало від неї жодного запиту на передання Eagle I. У Данії теж підтвердили, що не передавали Україні жодної машини Eagle, придбаної у Швейцарії.

Через інформацію ЗМІ Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань почав розслідування спільно з Німеччиною. Там зазначають, що поки не можуть підтвердити, що на фото видно саме швейцарське авто.

"Достеменно встановити походження транспортного засобу можливо лише за допомогою номера шасі, який поки що не був наданий", – додали у відомстві.

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