Целятся на две области, – полковник запаса спрогнозировал действия россиян во время летнего наступления

Западная пресса сообщает, что Россия может готовиться к масштабному наступлению. Для этого якобы свозят силы к самым горячим участкам фронта и будут начинать летнюю наступательную кампанию.

Не стоит говорить о летнем наступлении как об уникальной операции врага. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что говорится лишь о наступлении определенных периодов для выполнения боевых задач.

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Какая цель врага на летнее наступление

Раньше можно было четко разграничить летнюю и зимнюю наступательные кампании. Весна и осень, обычно, дождливые, поэтому их использовали для оперативных пауз. Сейчас из-за потепления осталась только одна летняя кампания. К ней готовятся обе стороны.

Судя по силам и средствам, а также проблемам россиян, можно определить, какую цель они имеют на летнее наступление. Главная проблема врага – сухопутный коридор, его глубина 80 километров. Наши войска могут его “прошить”, если будет авиационная компонента,

– сказал Роман Свитан.

Россияне это также понимают. Ведь если любая армия будет давить на оккупантов, которые прикованы к Азовскому морю на глубину 80 километров, этот коридор исчезнет. За эту летнюю компанию россияне попытаются сделать все, чтобы расширить, увеличить глубину этого коридора.

"В основном это будут делать через захват Запорожской области и части Днепропетровской по линии Запорожье – Покровск. Глядя на карту боев и расположение фронта, именно такая их задача. Также будут подтягивать свои силы, чтобы растянуть наши войска", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Оккупанты будут пробовать двигаться на Лимано-Купянском направлении, вытеснять ВСУ с левого берега реки Оскол и Северский Донец. Там наше расположение довольно сложное. Враг попытается отбросить Силы обороны из Купянска, Боровой, Лимана. Это два глобальных и стратегических направления России.

Какие планы России на Днепропетровскую область

Также оккупанты будут делать все, чтобы не дать ВСУ перейти в контрнаступление на Херсонщине и выйти в Крым. Ведь со всеми средствами и с авиацией украинские военные могут это сделать.

Для врага важно не позволить ВСУ пройти дальше на территорию России. Говорится о Белгородской, Брянской и Курской областях. С нашей стороны это Черниговская, Сумская и Харьковская. На этой границе также будут идти бои.

Политически Путину было выгодно зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Оккупанты пытались это сделать, но ничего не получилось. Это было задание, которое невозможно выполнить,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому летняя компания не будет связана с Днепропетровской областью как таковой. Будет стоять задача расширить коридор, полностью захватить левобережье Запорожской области. Но здесь проблема с городом Запорожье, потому что его оккупировать очень трудно. Итак, враг попытается вытеснить наши войска там, где это ему будет удаваться.

Будет задача не захватить Днепропетровскую область, а Запорожскую и юго-западную часть Донецкой. Говорится о линии Запорожье – Покровск, часть которой проходит через Днепропетровскую. Тогда враг получит нужную глубину, чтобы обезопасить направление в сторону Азовского побережья.