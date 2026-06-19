11 тысяч россиян готовятся к наступлению на важный город в Донецкой области: обзор фронта от ISW

На фронте идут ожесточённые бои. Россияне усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. Украинские силы продолжают наносить контратаки. Между тем оккупанты по-прежнему придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам.

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Что происходит в Донецкой области?

Российские войска недавно незначительно продвинулись на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, как украинские военные наносят удары по двум российским машинам на трассе Т-0513 Сиверск – Лиман в южной части Закитного (к востоку от Славянска). Это произошло во время комбинированного моторизованного и механизированного штурма, который российские войска провели 16 июня.

Один из российских военных блогеров также утверждал, что оккупанты продвинулись в южной части Лимана. В то же время источник, связанный с Западной группировкой войск России, заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Дробишевого, что на север от Лимана. Эти утверждения не имеют независимого подтверждения.

К слову, Минобороны России продолжает распространять ложные и преувеличенные заявления о якобы успехах оккупантов на Славянском направлении. Ранее российское военное ведомство ежедневно распространяло аналогичные заявления в отношении Константиновки. В подтверждение своих отчетов враг использует сгенерированные искусственным интеллектом видео с поля боя.

Тем временем продолжаются проникновения россиян в тактический район Константиновка – Дружковка. Во время одного из таких проникновений захватчики установили флаги в центральной части Константиновки

Спикер одной из украинских бригад 17 июня сообщил, что российские войска концентрируют силы вблизи Константиновки для наступления многочисленными небольшими штурмовыми группами.

Командир 19-го армейского корпуса 18 июня заявил, что российские группы, состоящие даже из одного военного, проникли в различные районы Константиновки. В то же время он подчеркнул, что оккупанты не контролируют ни одной части города. По его словам, они пытаются проникнуть в Константиновку и обойти ее с флангов.

Офицер 19-го армейского корпуса 17 июня сообщил, что непосредственно в Константиновке находятся примерно 123 – 125 российских военнослужащих, а основные атаки ведутся с западного, восточного и северо-восточного направлений. Он уточнил, что большая часть российских сил по-прежнему находится на подступах к городу, где украинские военные наносят им потери во время продвижения.

Общая численность российской группировки в тактическом районе Константиновка – Дружковка, включая передовые и тыловые подразделения, оценивается примерно в 11 тысяч военнослужащих.

Как изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация в Харьковской области?

На Купянском направлении оккупанты устанавливают российские флаги, чтобы создать ложное впечатление о масштабных успехах российской армии.

18 июня российские войска также продолжали наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденного успеха не добились. Российский военный блогер и источник, связанный с Западной группой войск России, утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Ридкодуба, Нового, Нового Мира, а также Яцковки и Карповки.

Какова обстановка в Запорожской области?

Украинские войска недавно продвинулись или удержали свои позиции на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, как российские войска наносят удар по украинской позиции к западу от села Солодкое (на север от Гуляйполя). Наличие там украинских сил свидетельствует о том, что российские подразделения, вероятно, обошли украинские позиции через поля на запад от Солодкого, а не вытеснили их, как считалось ранее.

На Ореховском направлении оккупанты недавно провели моторизованный штурм силами примерно в одну роту и продолжили ограниченные наземные атаки. Украинская бригада, действующая на западе Запорожской области, сообщила 17 июня, что отразила российский штурм на Малую Токмачку (на юго-восток от Орехова). В наступлении участвовали более 30 единиц лёгкой техники, преимущественно мотоциклы и квадроциклы. По данным бригады, украинские военные уничтожили более 20 мотоциклов, до 12 квадроциклов и ликвидировали 10 российских военнослужащих.