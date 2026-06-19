Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. Українські сили продовжують здійснювати контратаки. Тим часом окупанти надалі дотримуються тактики інфільтрації, хоча часом вдаються і до механізованих штурмів.

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Що коїться на Донеччині?

Російські війська нещодавно незначно просунулися на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 17 червня, показують, як українські військові завдають ударів по двох російських машинах на трасі Т-0513 Сіверськ – Лиман у південній частині Закітного (на схід від Слов'янська). Це сталося під час комбінованого моторизованого та механізованого штурму, який російські війська здійснили 16 червня.

Один із російських військових блогерів також стверджував, що окупанти просунулися в південній частині Лимана. Водночас джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ Росії, заявило, що українські сили контратакували поблизу Дробишевого, що на північ від Лимана. Ці твердження не мають незалежного підтвердження.

До слова, міноборони Росії продовжує поширювати неправдиві та перебільшені заяви про нібито успіхи окупантів на Слов'янському напрямку. Раніше російське військове відомство щоденно поширювало аналогічні заяви щодо Костянтинівки. На підтвердження своїх звітів ворог використовує згенеровані штучним інтелектом відео з поля бою.

Тим часом тривають інфільтрації росіян в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Під час однієї з таких загарбники встановили прапори в центральній частині Костянтинівки

Речник однієї з українських бригад 17 червня повідомив, що російські війська концентрують сили поблизу Костянтинівки для наступу численними малими штурмовими групами.

Командир 19-го армійського корпусу 18 червня заявив, що російські групи, які складаються навіть з одного військового, проникли в різні райони Костянтинівки. Водночас він наголосив, що окупанти не контролюють жодної частини міста. За його словами, вони намагаються проникнути в Костянтинівку та обійти її з флангів.

Офіцер 19-го армійського корпусу 17 червня повідомив, що безпосередньо в Костянтинівці перебуває приблизно 123 – 125 російських військових, а основні атаки ведуться із західного, східного та північно-східного напрямків. Він уточнив, що більшість російських сил усе ще перебуває на підступах до міста, де українські військові завдають їм втрат під час висування.

Загальна чисельність російського угруповання в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, включно з передовими та тиловими підрозділами, оцінюється приблизно у 11 тисяч військових.

Як змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на Харківщині?

На Куп'янському напрямку окупанти встановлюють російські прапори, щоб створити хибне враження про масштабні успіхи російської армії.

18 червня російські війська також продовжували наступальні дії на Борівському напрямку, але підтвердженого успіху не мали. Російський військовий блогер і джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ Росії, стверджували, що українські сили контратакували поблизу Рідкодуба, Нового, Нового Миру, а також Яцьківки та Карпівки.

Яка обстановка на Запоріжжі?

Українські війська нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Гуляйпільському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 17 червня, показують, як російські війська завдають удару по українській позиції на захід від села Солодке (на північ від Гуляйполя). Наявність там українських сил свідчить про те, що російські підрозділи, ймовірно, обійшли українські позиції через поля на захід від Солодкого, а не витіснили їх, як вважалося раніше.

На Оріхівському напрямку окупанти нещодавно провели моторизований штурм силами приблизно роти та продовжили обмежені наземні атаки. Українська бригада, яка діє на заході Запорізької області, повідомила 17 червня, що відбила російський штурм на Малу Токмачку (на південний схід від Оріхова). У наступі брали участь понад 30 одиниць легкої техніки, переважно мотоцикли та квадроцикли. За даними бригади, українські військові знищили понад 20 мотоциклів, до 12 квадроциклів і ліквідували 10 російських військових.