Три населенных пункта в Донецкой области оказались под оккупацией, – DeepState

Силы обороны Украины останавливают наступления врага, но россияне все же продвигаются на некоторых участках фронта. За последнее время под оккупацию попали три населенных пункта на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте 27 июня

Сложная ситуация снова наблюдается в Донецкой области. За сутки россияне имели успех у Покровска и захватили там села. По данным аналитиков, врагу удалось оккупировать Новоселку, Запорожье и Отрадное. Ранее аналитики отмечали, что противник вел активное давление из Запорожья в направлении Звезды. Захваченный поселок находится ближе всего к так называемой "серой зоне", которую пока не контролирует ни Украина, ни Россия.

Россияне оккупировали Запорожье на Покровском направлении: показываем на карте

Враг также смог зайти в Новоселку и укрепить там позиции. Оккупанты несколько дней осуществляли постоянные штурмовые действия на отрезке Шевченко – Свободное Поле – Новоселка.

Какая ситуация возле Новоселки: карта фронта

Также россияне смогли захватить поселок Отрадное. Он расположен к юго-западу от Покровска.

Враг оккупировал Отрадное: показываем на карте

Еще возле трех населенных пунктов на фронте оккупанты осуществили продвижение. Россияне продвинулись возле Ялты, а также в Веселом и Степном. Ялта – это последнее село Новопавловского направления неподалеку от "серой зоны", которое длительное время не находится под контролем одной из сторон.

Россияне продвинулись возле Ялты: карта фронта

К поселку Веселого оккупанты подошли ближе и за последние сутки имели там успехи.

Ситуация возле Веселого: карта

Степное находится в "серой зоне" ближе к освобожденной от оккупантов территории. Но россияне продвинулись возле населенного пункта и наносят оттуда удары.

Бои вблизи Степного: показываем на карте

Напомним, за прошедшие сутки россияне продвинулись сразу возле четырех населенных пунктов. А с утра 27 июня на фронте произошло 69 боев вдоль всей линии фронта. Захватчики наносят поражения по приграничным с Россией населенным пунктам.