В оккупированном Донецке "хлопок" в "прокуратуре" и военных казармах

19 февраля 2023, 15:53
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Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Донецке 19 февраля неспокойно из-за "хлопка". В самом центре Донецка пожар после прилета.

Российские паблики сообщают о прилетах по зданию "прокуратуры" оккупированного Донецка. Пожарные пытаются ликвидировать огонь.

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В Донецке пожар после "хлопка"

По словам российских пропагандистов, взрыв в центре Донецка прогремел после обеда 19 февраля. Пропагандисты пишут о "прямом попадании в здание "прокуратуры".

По данным пропагандистов, предварительно "раненых и пострадавших нет".

"Хлопок" в здании "прокуратуры" в Донецке: видео

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о "хлопке" не только в "прокуратуре", но и в российских казармах в центре Донецка.

Он также опубликовал кадры из российской казармы, которую оккупанты пытаются выдать за якобы "общежитие" для студентов.

Видео "хлопка" в казарме в Донецке

Россия обстреливает Донецк

  • Следует отметить, что российские военные часто обстреливают Донецк, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины. Оккупанты ведут огонь из окрестностей города или соседней Макеевки. Довольно часто оккупанты обстреливают Донецк из "Градов".
  • Российские обстрелы Донецка подтвердили сами же кремлевские пропагандисты, хоть и случайно. Они опубликовали фото авиабомбы ФАБ-250, которая не разорвалась.
  • На фото обратил внимание журналист Денис Казанский. Он информировал, что в районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая просто лежит на улице.
  • Он напомнил, что самолеты ВСУ над Донецком не летают. Но там летает российская авиация, которая именно такими бомбами разносила украинские города – Бородянку под Киевом, Мариуполь, Попасную. По мнению Казанского, если бы бомба взорвалась, то враг выдал бы это за удар HIMARS или Точки-У.

Автор: Михайло Гема