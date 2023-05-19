В оккупированном Донецке – горячая ночь: в городе прозвучала серия мощных взрывов

Во временно оккупированном Донецке ночью 19 мая прогремели мощные взрывы. В частности, их слышали в Ворошиловском районе города.

Российские террористы уже успели обвинить во взрывах Вооруженные Силы Украины. Соответствующие видео с места происшествия обнародовали местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Донецке раздались мощные взрывы

Жители Донецка показали видео, на которых слышны многочисленные взрывы. По предварительной информации, они прозвучали в Ворошиловском районе временно оккупированного города – это недалеко от стадиона "Донбасс-Арена".

Российские пропагандисты уже заявили, что ВСУ якобы "открыли огонь" по центру Донецка из РСЗО "Град", выпустив 8 ракет.

ВСУ открыли огонь в 1:10 с позиций в Нетайлово. Под ударом оказался центральный район Донецка – Ворошиловский,

– наврали россияне.

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