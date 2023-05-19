В оккупированном Донецке – горячая ночь: в городе прозвучала серия мощных взрывов
Во временно оккупированном Донецке ночью 19 мая прогремели мощные взрывы. В частности, их слышали в Ворошиловском районе города.
Российские террористы уже успели обвинить во взрывах Вооруженные Силы Украины. Соответствующие видео с места происшествия обнародовали местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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В Донецке раздались мощные взрывы
Жители Донецка показали видео, на которых слышны многочисленные взрывы. По предварительной информации, они прозвучали в Ворошиловском районе временно оккупированного города – это недалеко от стадиона "Донбасс-Арена".
Российские пропагандисты уже заявили, что ВСУ якобы "открыли огонь" по центру Донецка из РСЗО "Град", выпустив 8 ракет.
ВСУ открыли огонь в 1:10 с позиций в Нетайлово. Под ударом оказался центральный район Донецка – Ворошиловский,
– наврали россияне.
Взрывы во временно оккупированном Донецке: смотрите видео
Частые взрывы в Донецкой области: что известно
- Во временно оккупированной Ясиноватой на Донетчине утром 14 мая раздался взрыв. Затем над городом поднялся дым. Пропагандистские СМИ заявляли, что в городе якобы "прилет". Ну и не обошлось без обвинений. Оккупанты традиционно распространяют басни о якобы "обстреле" украинскими военными.
- 13 мая во временно оккупированном Мариуполе также слышали по меньшей мере два мощных взрыва. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Интересно, что позже в Мариуполе даже завыли сирены.
- Также недавно во временно оккупированном поселке Моспино Донецкой области прогремели взрывы. После этого там разразился сильный пожар.
- По предварительным данным, загорелся склад с боеприпасами российских террористов. Однако, что именно произошло в поселке – пока неизвестно.