Оккупант признался, что командование поощряло убивать гражданских в Донецке
Источник:War in Ukraine
Пленный захватчик рассказал, что командование заставляло военных разбрасывать мины-лепестки в жилых кварталах Донецка. Мол, люди будут гибнуть и можно будет обвинить в этом ВСУ.
Оккупант воевал против Украины от так называемой "ДНР". Следует заметить, что боевик сознательно выполнял террористические приказы командования в родном городе.
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"Так надо": террористическое командование приказало цинично убивать гражданских
Во время допроса пленный боевик так называемой "ДНР" по имени Вашенко Кирилл Витальевич признался, что военное командование заставляло его разбрасывать мины-лепестки в жилых кварталах его родного Донецка. Все для того, чтобы гражданские взрывались на снарядах, а оккупанты могли создавать фейки об обстрелах со стороны Вооруженных Сил Украины.
Получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Кентом" разбрасывать в Донецке мины-лепестки, чтобы на них взрывались мирные жители, с целью обвинить в этом потом ВСУ. Спросили, зачем это делать, ведь мирные жители погибнут. Сказали: "Так надо. Не лезьте не в свое дело",
– рассказал оккупант.
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"ВСУ запугивают людей где-то в Донецке": как враг дискредитирует украинскую армию
- Россияне еще раз опозорились фейком об ВСУ. В этот раз пропагандисты решили не сильно заморачиваться.
- Они начали активно распространять видео, на котором, якобы, украинский воин запугивает женщину с ребенком. Это постановление распространил даже кремлевский МИД.
- Следует заметить, что местность на снятых кадрах быстро распознана. Если верить этому видео, выходит, что украинские войска уже где-то между Донецком и Макеевкой. Впоследствии захватчики признали, что "облажались" и отметили, что "надо больше тренироваться" в создании дезинформационного контента.