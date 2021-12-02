В Донецкой области прогремел взрыв в многоэтажке: пострадал человек
Источник:ГСЧС Донецкой области
В Покровске, что в Донецкой области, произошел взрыв в жилом доме. Пострадал 36-летний мужчина из квартиры, расположенной на самом высоком этаже.
Инцидент произошел 2 декабря в микрорайоне Южный. Соответствующий вызов поступил к спасателям в 11:51. Они установили, что взрыв прогремел в квартире на 9 этаже здания.
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Последствия взрыва в Покровске
Пострадавшим оказался хозяин квартиры. Мужчину оперативно госпитализировали с термическими ожогами кистей рук, головы и лица. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Взрыв разрушил 2 окна и 1 дверь в квартире. Причины инцидента пока неизвестны, их будут устанавливать соответствующие специалисты. Отметим, что на месте происшествия работали 11 спасателей.
Квартира, в которой произошел взрыв / Фото ГСЧС
На место оперативно прибыли спасатели / Фото ГСЧС
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