Несут свет, несмотря на угрозу жизни: бригада ДТЭК попала под обстрел в Донецкой области

Российские войска продолжают делать все, чтобы оставить украинцев без света. Впрочем, им на пути стоят украинские энергетики, которые продолжают работать даже под обстрелами.

Напомним, что не так давно во время обстрелов погибли двое сотрудников ДТЭК. Трагедия случилась 21 и 22 июня.

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Что известно об обстреле сотрудников ДТЭК в Донецкой области

В ДТЭК сообщили, что их сотрудники 2 июля попали под обстрел в Донецкой области.

Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Там добавили, что в результате вражеского обстрела была повреждена рабочая машина. В компании отметили, что это уже третий случай обстрела бригады ДТЭК за последние две недели.

К слову, недавно в ДТЭК рассказали, что компания потеряла 90% своих генерирующих мощностей. Там добавили, что на восстановление разрушенных объектов выделено 4 миллиарда гривен, впрочем, общие разрушения оцениваются в 14 – 18 миллиардов гривен.