В Донецкой области взяли под стражу российского разведчика, который воевал против ВСУ

Разведчику вооруженных сил России, воевавшему против украинской армии, избрали меру пресечения. Мужчину взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

Разведчика оккупантов подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также ему инкриминируют участие в террористической организации.

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У российского разведчика были большие проблемы с законом

Подозреваемый был до этого судим уже пять раз – за кражи и грабежи. С 2020 года он, чтобы заработать деньги, присоединился к вооруженным силам государства-агрессора.

"Служил" мужчина разведчиком разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона одной из республик боевиков. Находился он на позиции "Изба" возле Мироновского Бахмутского района Донбасса.

Боевика задержали украинские военные

В обязанности мужчины входила слежка за перемещением украинских военных.

Боевика задержали украинские военные. У него изъяли автомат и мобильный телефон.

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Уголовные производства против пророссийских боевиков: коротко

В январе в Луганской области задержали бывшего боевика. Мужчина ехал получать украинскую пенсию.

К 5 годам лишения свободы приговорили украинца, который сотрудничал с боевиками. Он нес боевые дежурства.

Еще больше – 9 лет с конфискацией имущества – получил пророссийский боевик. Уроженец Луганщины добровольно присоединился к оккупантам и принимал непосредственное участие в боях против ВСУ.

О том, как Россия шантажирует Украину обострением, в программе Дениса Казанского: