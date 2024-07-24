Вероятно, будут наступать с 3 направлений: какой город стремятся захватить россияне в Донецкой области

В Донецкой области россияне с трех направлений стремятся двигаться в сторону Константиновки: Нью-Йорк – Торецк, Часов Яр и Покровск. Таким образом враг стремится захватить значительный пласт украинской территории, чтобы выровнять линию фронта.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил в разговоре с 24 Каналом, что это может быть оперативной целью противника. Реализовать такой план вряд ли удастся, но все покажут боевые действия.

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Больше о замысле россиян в Донецкой области

На данный момент, как отметил Мусиенко, Донецкая область остается приоритетным направлением для россиян. Силы обороны делают все возможное, чтобы предотвратить захват новых территорий, и очень хорошо обороняются.

Несмотря на то, что враг имеет определенные успехи на определенных направлениях. Но иначе в этой ситуации обороняться сейчас просто невозможно. Нужно больше ресурсов, сил и средств,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Россия прошла пик наступательной активности. Впрочем, будет пытаться не останавливаться и по инерции достичь как можно больше успехов в Донецкой области. Пока этот участок фронта для них выглядит как основное направление удара.

Актуальные новости о ситуации в Донецкой области

По сообщению Генштаба, 23 июля на Торецком направлении враг совершил 18 атак. Почти 80 процентов от всех боестолкновений он провел недалеко от населенных пунктов Северное и Железное. Кроме того, противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк.

Почти 80 процентов от всех боестолкновений он провел недалеко от населенных пунктов Северное и Железное. Кроме того, противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка. Активно бомбил город Торецк. На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 атаку в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка. Здесь захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Портал DeepState сообщил, что российские захватчики в ходе тяжелых боев захватили село Песчаное Покровского района Донецкой области. Оно расположено почти в 10 километрах от Покровска. Зафиксировано продвижение врага еще возле трех населенных пунктов региона.