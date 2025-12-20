Она предусмотрена Законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и регулируется абзацем первым пункта 18 статьи 101 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Подробности ее оформления рассказывает 24 Канал со ссылкой на объяснение от пресс-службы Министерства обороны.

Могут ли УБД получить дополнительный отпуск?

В ведомстве рассказали, что этот отпуск длится до 14 календарных дней в году (до 21 дня для лиц с особыми заслугами перед Родиной) и предоставляется с сохранением денежного обеспечения.

Впрочем, в период действия военного положения предоставление такого отпуска военнослужащим имеет определенные особенности из-за установленных законом ограничений. Решение о его предоставлении принимает командир воинской части на основании рапорта военнослужащего.

При этом обязательно учитываются потребности выполнения боевых задач, текущая оперативная ситуация и правило, по которому одновременное отсутствие в подразделении не может превышать 30% личного состава.

Обратите внимание! Отпуск предоставляется в течение календарного года с момента возникновения права на него, независимо от того, сколько времени военнослужащий фактически отслужил в текущем году.

Он является дополнительным и не влияет на основной ежегодный отпуск.

Отпуск оформляется одним периодом – 14 календарных дней (или 21 день для лиц с особыми заслугами) – и не может быть разделен на части.

При необходимости к нему добавляются 1 или 2 календарных дня (не более двух в одну сторону) для проезда по территории Украины к месту отдыха и обратно.

Как можно компенсировать неиспользованные дни отпуска?

Этот дополнительный отпуск имеет накопительный характер. Неиспользованные дни не теряются после завершения календарного года.

Поэтому при увольнении с военной службы выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни такого отпуска за весь период службы, независимо от причин увольнения (за исключением случаев увольнения по служебному несоответствию, по обвинительному приговору суда, вступившему в силу, или из-за систематического невыполнения условий контракта).

Важно! Право на этот дополнительный отпуск для ветеранов сохраняется даже после перехода на гражданскую работу.

После увольнения с военной службы и трудоустройства на гражданской должности, военнослужащий продолжает иметь право на такой отпуск по основному месту работы или по совместительству,

– говорится в сообщении ведомства.

