Допризнавались: из-за действий России Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Германия останавливает сертификацию российского "Северного потока-2". Министерству экономики уже дали указания.

Процесс сертификации нельзя продолжать на фоне действий России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Кстати, Украина может легко заменить оба "Северных потока", – премьер-министр Польши

Канцлер уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Это необходимо для отмены сертификации трубопровода.

Решения вроде бы готовили раньше

Министр экономики Германии Роберт Хабек поручил отозвать предыдущий положительный сертификат, решающий для сертификации.

По информации СМИ, Хабек готовился к этому решению с тех пор, как Россия начала стягивать войска к украинским границам. Впоследствии министру вроде бы удалось убедить в своей позиции Шольца.

Путин "признал" боевиков: главное

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе.

Он даже подписал с боевиками договоры о дружбе. В указах предусмотрели введение российских войск в Донбасс, хотя они там уже находятся 8 лет.

Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны и обратилась к международным партнерам.

Международное сообщество осудило шаги Москвы. Новые санкции уже анонсировали ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и т.д.

Президент Владимир Зеленский получил запрос о расторжении дипломатических отношений с Россией. В скором времени он его рассмотрит.

Смотрите видео, как Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: