Дорого будет стоить Зеленскому: на Банковой саботируют борьбу с коррупцией

Полтора года Украина никак не может избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эта история уже осточертела журналистам, всем украинцам и даже заграницей.

Это главное разочарование украинской власти на Западе. Международные партнеры уже открытым текстом заявляют, что от конкурса на должность главного антикоррупционного прокурора зависит репутация Зеленского.

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Конкурс в НАБУ

Банковая не то что не спешит исправлять эту ситуацию, теперь там решили еще и сорвать конкурс на должность директора НАБУ.

Владимир Зеленский 2 года назад наведался в НАБУ и САП, где призвал бороться с коррупционерами.

Руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры действительно отвечали по законодательству. Чтобы они действительно получили заслуженные приговоры,

– сказал он.

Что изменилось, хочется спросить, господин президент?



Зеленский призвал бороться с коррупцией / Фото Getty Images

Все изменилось, когда пришел Татаров

А изменилось то, что заместителем руководителя Офиса Президента стал Олег Татаров. Тот, что зашкварился во времена Виктора Януковича, когда оправдывал расстрелы на Майдане и тот, что фигурант громкого антикоррупционного дела. Именно он на Банковой курирует правоохранительный блок.

Так вот, комиссия, которая никак не может выбрать руководителя САП – это люди, которые так или иначе связаны с Татаровым, большинство из них.



Члены комиссии, которая выбирает руководителя САП, связаны с Татаровым / Фото "Зеркала недели"

Что известно о членах комиссии в САП

Председатель комиссии – Екатерина Коваль, ее делегировала депутатская группа "За майбутнє". С ней Татаров работал в одной рабочей группе Минюста еще во времена Януковича.

Вячеслав Навроцкий от "Слуги народа" и Роман Куйбида, делегированный Советом прокуроров, работают с Татаровым в одной комиссии – по вопросам правовой реформы, созданной указом президента Зеленского.

Богдан Романюк – выдвиженец группы "Доверие" – был научным руководителем Татарова, когда тот защищал кандидатскую диссертацию.

Еще он вместе с Еленой Бусол, которую в комиссию предложила группа "За майбутнє", работал в совещательной группе при СНБО, когда Совет нацбезопасности и обороны возглавляла Раиса Богатырева – представительница команды Януковича. Потом они на троих еще и книжку написали.



Бусол, Романюк и Богатырева вместе написали книгу / Фото "Схем"

Андрей Гуджал, которого делегировала ОПЗЖ, связан с Григорием Мамкой, которому Татаров писал отзыв на диссертацию.

Благодаря "Слуге народа" есть еще в комиссии Евгений Соболь. В разгар отбора Зеленский наградил его званием "Заслуженный деятель науки и техники".

Можно смело предположить, что Офис Президента контролирует всех членов комиссии САП, кроме международников. И именно благодаря международникам Татаров не смог протянуть через конкурс своего кандидата.

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Ирония судьбы и дело Татарова

В итоге одержал победу детектив НАБУ Александр Клименко. Он в антикоррупционном бюро как раз расследовал дело Татарова. Вот какая бывает ирония судьбы.



Клименко расследовал дело Татарова / Фото Укринформ

Так вот, когда стало понятно, кто возглавит Специализированную антикоррупционную прокуратуру, ручные члены комиссии просто перестали ходить на заседания. Уже 2 месяца они не могут банально собраться и просто утвердить протокол с баллами финалистов конкурса. Постоянно нет кворума.

То есть, если бы Клименко стал руководителем САП до того, как суд обязал закрыть дело Татарова, то для заместителя руководителя Офиса Президента все могло бы сложиться совсем по-другому.

Как спасали Татарова

Владимир Зеленский уверял, что все должны быть равными перед законом и отвечать за поступки.

Если бы это действительно было так, то Татаров сейчас сидел бы не в Офисе Президента, а дома с электронным браслетом, например. Возможно, вообще за решеткой, потому что статья, которую ему инкриминировали, предусматривает от 4 до 8 лет тюрьмы.

Что известно о деле Татарова

Если коротко, по версии НАБУ, говорится о времени, когда Татаров, будучи адвокатом Микитася – экс-руководителя "Укрбуда". Он якобы дал взятку эксперту, чтобы тот занизил сумму убытков, которые его клиент нанес государству. И он это сделал. В более чем 10 раз.



Олег Татаров возле Высшего антикоррупционного суда / Фото GettyImages

Когда эта история всплыла и превратилась в уголовное дело уже против самого Татарова, Офис генпрокурора, Печерский и Шевченковский апелляционный суды, СБУ – кто только не спасал заместителя руководителя Офиса Президента.

Многочисленные зашквары, нарушение закона – и наконец суд обязал закрыть дело.

Как думаете, почему Татаров так ценен и так незаменим для Зеленского, что тот готов его спасать, даже ценой собственного рейтинга?

У меня нет точного ответа на этот вопрос, но есть предположение.

Татарова называют человеком, у которого есть папочки на многих в этой стране. Возможно, и на тех, с кем он работает. Возможно, так он делает черную работу для команды президента.

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Такие люди нужны при каждой власти. Но конкретно Зеленский доказывал, что он другой. Что он будет ломать систему и строить новую страну.

Но систему не сломать руками тех, кто ее строил. И пока президент этого не поймет (или не перестанет делать вид, что не понимает), он будет наступать на грабли своих предшественников. И через два с половиной года, возможно, кто-то станет приговором уже для него.

"Борьба" с коррупцией

Еще одна причина, почему Банковая затягивает конкурс на руководителя САП – дело "Роттердам+". Татаров до назначения в Офис Президента был адвокатом Ахметова, вот он сопровождает олигарха на допрос в НАБУ.



До назначения в Офис Президента Татаров был адвокатом Ахметова / Фото "Bihus.info"

А компания, которую он основал, до сих пор представляет интересы Ахметова.

То есть пока Зеленский декларирует борьбу с олигархами, из соседнего кабинета заместитель руководителя его офиса помогает тем же олигархам избегать ответственности.

40 миллиардов – это та сумма, которую можно было бы вернуть в бюджет, если бы Татаровы-Венедиктовы не пытались развалить дело "Роттердам+". А 40 миллиардов гривен – это больше, чем та макрофинансовая помощь, которую недавно нам выделил ЕС.

Получается, наша власть одной рукой берет деньги, в том числе и на борьбу с коррупцией, а другой – прикрывает ту же коррупцию.

Плохая новость в том, что это будет недолго. Плохая для Банковой. Потому что тот же Евросоюз хоть и согласовал 1,2 миллиарда евро помощи, но разбил их на 2 части. И вот вторую Украина получит только тогда, когда выполнит условия МВФ.

Цена вопроса

Как вы уже поняли, после этого будет завершение конкурса САП и независимость НАБУ. И перед тем, как мы перейдем к антикоррупционному бюро, я лишь посчитаю цену вопроса.

На кону:

600 миллионов евро от ЕС;

2,1 миллиарда от МВФ;

1 миллиард долларов кредитных гарантий от США.

Примерно 4 миллиарда долларов – столько нам с вами стоит Татаров и нежелание властей бороться с коррупцией.

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Заместитель руководителя Офиса Президента так боится запуска полноценной работы антикоррупционной вертикали, что теперь еще и срывает конкурс на директора НАБУ. Делает он это руками правительства.

Что делают для этого чиновники

Кабмин на тайном заседании утвердил лишь 5 членов комиссии для отбора нового руководителя бюро, хотя в соответствии с законом их должно быть 6. Половина из них – международные эксперты, половина – делегаты Кабинета Министров.

Так вот, чиновники сначала выбросили из тройки международников Драго Коса. А потом вернули, но с одним условием.

Сейчас будет самая интересная деталь плана. Кос в настоящее время является членом комиссии по избранию главы САП. Теперь кабмин требует, чтобы он из нее вышел. Таким образом это ставит под удар оба конкурса.



Кабмин требует, чтобы Драго Кос вышел из комиссии по избранию главы САП / Фото Рolitikis

Потому что если Кос покинет комиссию САП, то там распределение голосов изменится в пользу другого кандидата, ставленника Татарова. А если международник не войдет в комиссию НАБУ, то это даст возможность в будущем обжаловать в суде результаты конкурса из-за нарушения процедуры.

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Заменить Драго Коса на другого международного эксперта уже не получится, потому что Кабмин тянул до последнего, и уже вышли все сроки на формирование комиссии.

На Банковой есть еще один запасной план

Кстати, о суде. На Банковой есть еще один запасной план. Не так давно о себе напомнил скандальный ОАСК.

"Волчий" суд взял и вообще отменил результаты конкурса САП. Поэтому нет сомнений, что с НАБУ он сделает то же самое, тем более, что правительство дало для этого формальные основания.

Решение по САП, конечно, незаконное, его обжалуют сейчас в апелляции. Но вы прекрасно понимаете, как работают наши суды. Думаю, ни у кого нет сомнений, что тот самый Татаров легко добьется нужного ему приговора.

И тут снова вопрос к президенту.

С одной стороны , он запускает судебную реформу. Перезагрузку ВСП и ВККС приняли даже в лучшем формате, чем того требовали международные партнеры. И эта реформа действительно может стать фундаментальной.

, он запускает судебную реформу. Перезагрузку ВСП и ВККС приняли даже в лучшем формате, чем того требовали международные партнеры. И эта реформа действительно может стать фундаментальной. С другой стороны, Банковая не то что не собирается ликвидировать зашкваренный Окружной админсуд, а еще и пользуется его решениями в своих интересах.

Неотложный президентский законопроект о ликвидации ОАСК уже 10 месяцев лежит в стенах Верховной Рады. Неотложный! При том, что руководит профильным комитетом, который никак не может его рассмотреть, "слуга народа" Андрей Костин. И большинство в этом комитете тоже у президентской силы.

Вы помните, как Вовк называл себя с подопечными. То зачем их разгонять, когда можно использовать по назначению?

Последствия двуликой политики власти

Такая двуликая политика власти дорого будет стоить Зеленскому. На Западе он уже теряет свою репутацию. Скандалы с НАБУ и САП, коррупционные скандалы, "Трухины" и так далее бьют и по рейтингу внутри страны.

Очень обидно, что это происходит, и мне приходится все это говорить в такое сложное время, когда нам так надо объединиться и объединить вокруг нас наших союзников перед угрозой нашей государственности.

А всего этого могло бы и не быть. Могло бы не быть полтора года грязных подковерных игр вокруг всего одной должности – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Теперь еще столько же нас ждет с избранием нового директора НАБУ.

То почему реальная борьба с коррупцией остается невыполнимым обещанием каждой власти? Конкретно эта "отмазывает Татаровых-Трухиных", а еще зарабатывает, например, на "Большой стройке".

Ну, депутатам надо откуда-то платить зарплаты в конвертах. Это делают либо олигархи из своих карманов, либо власть через потоки на государственных программах или предприятиях.

Кстати, говорят, раздавал кэш нардепам в Раде как раз тот самый Трухин. Тогда понятно, почему его так долго "отмазывали" от ДТП и откуда у него в машине оказались те 150 тысяч, которые он так настойчиво предлагал полицейскому, чтобы тот отпустил его в лес.

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В таких реалиях, конечно, власти не нужны независимые антикоррупционные органы. Потому что как тогда мотивировать депутатов голосовать за нужные решения? Даже если ты реально хочешь делать реформы и что-то изменять – под это нужны голоса. Круг замкнулся.

В чем корень проблемы

Если посмотреть в корень проблемы – не могут люди, которые имеют дело с миллионами, зарабатывать тысячу долларов в месяц. Официальная зарплата нардепа – 21 тысяча гривен, у председателя Верховной Рады – 25 тысяч гривен. Окей, еще с надбавками можно насобирать от 30 до 40 тысяч.

Та же самая история в правительстве. Зарплаты министров – от 50 до 90 тысяч. Это значительно меньше, чем зарабатывают топ-менеджеры в частных компаниях. Там суммы могут достигать миллионов в месяц.

Сколько должны зарабатывать депутаты и министры

Я понимаю, что сейчас подумают люди, которые зарабатывают 10 тысяч. Конечно, даже те 90 выглядят невероятными деньгами. Но для людей, решающих судьбу страны, этого мало.

Я не говорю, что это невозможно. Конечно, у нас есть порядочные депутаты и министры. Однако пока ситуация будет оставаться такой, они так и будут оставаться исключениями из правила.



Депутаты должны получать больше / Фото Getty Images

И так! Депутат должен зарабатывать 200 тысяч, а министр 300 – 400 тысяч гривен. Потому что пока этого не будет, мы с каждой новой властью будем наступать на те же грабли.

А те политики, которые рассказывают вам с телевизоров, что не могут в бедной стране чиновники, депутаты и министры зарабатывать много – как раз они по иронии судьбы зарабатывают больше всего. Им выгодно консервировать государственную машину в таком состоянии еще много лет.

Краткий итог. Я точно не оправдываю власть, потому что то, что происходит с САП и НАБУ, то, что Татаров, несмотря ни на что, и дальше остается в Офисе Президента – это позор, который дорого будет стоить Зеленскому.

Однако и нам с вами надо смотреть в суть проблемы и не поддаваться на манипуляции.