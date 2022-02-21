Це головне розчарування щодо української влади на Заході. Міжнародні партнери вже відкритим текстом заявляють, що від конкурсу на посаду головного антикорупційного прокурора залежить репутація Зеленського.

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Конкурс у НАБУ

Банкова не те що не поспішає виправляти цю ситуацію, тепер там вирішили ще й зірвати конкурс на посаду директора НАБУ.

Володимир Зеленський 2 роки тому навідався до НАБУ і САП, де закликав боротися з корупціонерами.

Руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб усі корупціонери дійсно відповідали по законодавству. Щоб вони дійсно отримали заслужені вироки,

– сказав він.

Що змінилося, хочеться спитати, пане президенте?



Зеленський закликав боротися з корупцією / Фото Getty Images

Все змінилося, коли прийшов Татаров

А змінилося те, що заступником керівника Офісу Президента став Олег Татаров. Той, що зашкварився в часи Віктора Януковича, коли виправдовував розстріли на Майдані і той, що фігурант гучної антикорупційної справи. Саме він на Банковій курує правоохоронний блок.

Так от, комісія, яка ніяк не може обрати керівника САП – це люди, які так чи інакше пов'язані з Татаровим, більшість з них.



Члени комісії, яка обирає керівника САП, пов'язані з Татаровим / Фото "Дзеркала тижня"

Що відомо про членів комісії у САП

Голова комісії – Катерина Коваль, її делегувала депутатська група "За майбутнє". З нею Татаров працював в одній робочій групі Мін'юсту ще в часи Януковича.

В'ячеслав Навроцький від "Слуги народу" та Роман Куйбіда, делегований Радою прокурорів, працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеній указом президента Зеленського.

Богдан Романюк – висуванець групи "Довіра" – був науковим керівником Татарова, коли той захищав кандидатську дисертацію.

Ще він разом з Оленою Бусол, яку в комісію запропонувала група "За майбутнє", працював в дорадчій групі при РНБО, коли Раду нацбезпеки і оборони очолювала Раїса Богатирьова – представниця команди Януковича. Потім вони на трьох ще й книжку написали.



Бусол, Романюк та Богатирьова разом написали книгу / Фото "Схем"

Андрій Гуджал, якого делегувала ОПЗЖ, пов'язаний із Григорієм Мамкою, якому Татаров писав відгук на дисертацію.

Завдяки "Слузі народу" є ще в комісії Євген Соболь. У розпал відбору Зеленський нагородив його званням "Заслужений діяч науки і техніки".

Можна сміливо припустити, що Офіс Президента контролює всіх членів комісії САП, крім міжнародників. І саме завдяки міжнародникам Татаров не зміг протягнути через конкурс свого кандидата.

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Іронія долі і справа Татарова

У результаті переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Він в антикорупційному бюро якраз розслідував справу Татарова. Ось яка буває іронія долі.



Клименко розслідував справу Татарова / Фото "Укрінформу"

Так от, коли стало зрозуміло, хто очолить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ручні члени комісії просто перестали ходити на засідання. Вже 2 місяці вони не можуть банально зібратися і просто затвердити протокол з балами фіналістів конкурсу. Постійно немає кворуму.

Тобто якби Клименко став керівником САП до того, як суд зобов'язав закрити справу Татарова, то для заступника керівника Офісу Президента все могло б скластися зовсім по-іншому.

Як рятували Татарова

Володимир Зеленський запевняв, що усі повинні бути рівними перед законом та відповідати за вчинки.

Якби це дійсно було так, то Татаров зараз сидів би не в Офісі Президента, а вдома з електронним браслетом, наприклад. Можливо, взагалі за ґратами, бо стаття, яку йому інкримінували, передбачає від 4 до 8 років тюрми.

Що відомо про справу Татарова

Якщо коротко, за версією НАБУ, мовиться про час, коли Татаров, будучи адвокатом Микитася – екскерівника "Укрбуду". Татаров нібито дав хабаря експерту, щоб той занизив суму збитків, які його клієнт завдав державі. І він це зробив. У більш ніж 10 разів.



Олег Татаров біля Вищого антикорупційного суду / Фото GettyImages

Коли ця історія сплила і перетворилася у кримінальну справу вже проти самого Татарова, Офіс генпрокурора, Печерський та Шевченківський апеляційний суди, СБУ – хто тільки не рятував заступника керівника Офісу Президента.

Численні зашквари, порушення закону – й врешті суд зобов'язав закрити справу.

Як думаєте, чому Татаров такий цінний і такий незамінний для Зеленського, що той готовий його рятувати, навіть ціною власного рейтингу?

У мене немає точної відповіді на це питання, але є припущення.

Татарова називають людиною, яка має папочки на багатьох в цій країні. Можливо, й на тих, з ким він працює. Можливо, так він робить чорну роботу для команди президента.

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Такі люди потрібні при кожній владі. Але конкретно Зеленський доводив, що він інший. Що він буде ламати систему і будувати нову країну.

Та систему не зламати руками тих, хто її вибудовував. І поки президент цього не зрозуміє (або не перестане вдавати, що не розуміє), він буде наступати на граблі своїх попередників. І через два з половиною роки, можливо, хтось стане вироком – вже для нього.

"Боротьба" із корупцією

Ще одна причина, чому Банкова затягує конкурс на керівника САП – справа "Роттердам+". Татаров до призначення в Офіс Президента був адвокатом Ахметова, ось він супроводжує олігарха на допит в НАБУ.



До призначення в Офіс Президента Татаров був адвокатом Ахметова / Фото "Bihus.info"

А компанія, яку він заснував, й досі представляє інтереси Ахметова.

Тобто поки Зеленський декларує боротьбу з олігархами, з сусіднього кабінету заступник керівника його офісу допомагає тим же олігархам уникати відповідальності.

40 мільярдів – це та сума, яку можна було б повернути в бюджет, якби Татарови-Венедіктови не намагалися розвалити справу "Роттердам+". А 40 мільярдів гривень – це більше, ніж та макрофінансова допомога, яку недавно нам виділив ЄС.

Виходить, наша влада однією рукою бере гроші, зокрема й на боротьбу з корупцією, а іншою – прикриває ту саму корупцію.

Погана новина в тому, що це буде недовго. Погана для Банкової. Бо той самий Євросоюз хоч і погодив 1,2 мільярда євро допомоги, але розбив їх на 2 частини. І от другу Україна отримає тільки тоді, коли виконає умови МВФ.

Ціна питання

Як ви вже зрозуміли, після цього буде завершення конкурсу САП та незалежність НАБУ. І перед тим, як ми перейдемо до антикорупційного бюро, я лише порахую ціну питання.

На кону:

600 мільйонів євро від ЄС;

2,1 мільярда від МВФ;

1 мільярд доларів кредитних гарантій від США.

Приблизно 4 мільярда доларів – стільки нам з вами коштує Татаров і небажання влади боротися з корупцією.

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Заступник керівника Офісу Президента так боїться запуску повноцінної роботи антикорупційної вертикалі, що тепер ще й зриває конкурс на директора НАБУ. Робить він це руками уряду.

Що роблять для цього урядовці

Кабмін на таємному засіданні затвердив лише 5 членів комісії для відбору нового керівника бюро, хоча відповідно до закону їх має бути 6. Половина з них – міжнародні експерти, половина – делегати Кабінету Міністрів.

Так от, урядовці спочатку викинули з трійки міжнародників Драго Коса. А потім повернули, але з однією умовою.

Зараз буде найцікавіша деталь плану. Кос нині є членом комісії з обрання голови САП. Тепер Кабмін вимагає, щоб він з неї вийшов. У такий спосіб це ставить під удар обидва конкурси.



Кабмін вимагає, аби Драго Кос вийшов із комісії з обрання голови САП / Фото Рolitikis

Бо якщо Кос покине комісію САП, то там розподіл голосів зміниться на користь іншого кандидата, ставленика Татарова. А якщо міжнародник не увійде в комісію НАБУ, то це дасть можливість в майбутньому оскаржити в суді результати конкурсу через порушення процедури.

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Замінити Драго Коса на іншого міжнародного експерта вже не вийде, бо Кабмін тягнув до останнього, і вже вийшли всі терміни на формування комісії.

На Банковій є ще один запасний план

До речі, про суд. На Банковій є ще один запасний план. Не так давно про себе нагадав скандальний ОАСК.

"Вовчий" суд взяв і взагалі скасував результати конкурсу САП. Тож немає сумнівів, що з НАБУ він зробить те саме, тим більше, що уряд дав для цього формальні підстави.

Рішення по САП, звісно, незаконне, його оскаржують зараз в апеляції. Але ви прекрасно розумієте, як працюють наші суди. Думаю, ні в кого не має сумнівів, що той самий Татаров легко доб'ється потрібного йому вироку.

І тут знову питання до президента.

З одного боку, він запускає судову реформу. Перезавантаження ВРП і ВККС ухвалили навіть в кращому форматі, ніж того вимагали міжнародні партнери. І ця реформа дійсно може стати фундаментальною.

він запускає судову реформу. Перезавантаження ВРП і ВККС ухвалили навіть в кращому форматі, ніж того вимагали міжнародні партнери. І ця реформа дійсно може стати фундаментальною. З іншого боку, Банкова не те що не збирається ліквідовувати зашкварений Окружний адмінсуд, а ще й послуговується його рішеннями у своїх інтересах.

Невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже 10 місяців лежить у стінах Верховної Ради. Невідкладний! При тому, що керує профільним комітетом, який ніяк не може його розглянути, "слуга народу" Андрій Костін. І більшість у цьому комітеті теж у президентської сили.

Ви пам'ятаєте, як Вовк називав себе з підопічними. То нащо їх розганяти, коли можна використати за призначенням?

Наслідки дволикої політики влади

Така дволика політика влади дорого коштуватиме Зеленському. На Заході він вже втрачає свою репутацію. Скандали з НАБУ і САП, корупційні скандали, "Трухіни" і так далі б'ють і по рейтингу всередині країни.

Дуже прикро, що це відбувається, і мені доводиться все це говорити в такий складний час, коли нам так треба об'єднатися і об'єднати навколо нас наших союзників перед загрозою нашій державності.

А всього цього могло б і не бути. Могло б не бути півтора року брудних підкилимних ігор довкола всього-на-всього однієї посади – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тепер ще стільки ж нас чекає з обранням нового директора НАБУ.

То чому реальна боротьба з корупцією залишається нездійсненною обіцянкою кожної влади? Конкретно ця "відмазує Татарових-Трухіних", а ще заробляє, наприклад, на "Великому будівництві".

Ну, депутатам треба звідкись платити зарплати в конвертах. Це роблять або олігархи зі своїх кишень, або влада через потоки на державних програмах чи підприємствах.

До речі, кажуть, роздавав кеш нардепам в Раді якраз той самий Трухін. Тоді зрозуміло, чому його так довго "відмазували" від ДТП і звідки у нього в машині опинилися ті 150 тисяч, які він так наполегливо пропонував поліцейському, щоб той відпустив його в ліс.

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У таких реаліях, звісно, владі не потрібні незалежні антикорупційні органи. Бо як тоді мотивувати депутатів голосувати за потрібні рішення? Навіть якщо ти реально хочеш робити реформи і щось змінювати – під це потрібні голоси. Коло замкнулося.

У чому корінь проблеми

Якщо подивитися в корінь проблеми – не можуть люди, які мають справу з мільйонами, заробляти тисячу доларів на місяць. Офіційна зарплата нардепа – 21 тисяча гривень, у голови Верховної Ради – 25 тисяч гривень. Окей, ще з надбавками можна назбирати від 30 до 40 тисяч.

Та ж сама історія в уряді. Зарплати міністрів – від 50 до 90 тисяч. Це значно менше, ніж заробляють топменеджери в приватних компаніях. Там суми можуть сягати мільйонів в місяць.

Скільки мають заробляти депутати та міністри

Я розумію, що зараз подумають люди, які заробляють 10 тисяч. Звісно, навіть тих 90 виглядають неймовірними грошима. Але для людей, які вирішують долю країни, цього замало.

Я не кажу, що це неможливо. Звісно, у нас є порядні депутати і міністри. Однак поки ситуація залишатиметься такою, вони так і лишатимуться винятками з правила.



Депутати мають отримувати більше / Фото Getty Images

І так! Депутат має заробляти 200 тисяч, а міністр 300 – 400 тисяч гривень. Бо поки цього не буде, ми з кожною новою владою наступатимемо на ті самі граблі.

А ті політики, які розказують вам з телевізорів, що не можуть у бідній країні чиновники, депутати й міністри заробляти багато – якраз вони за іронією долі заробляють найбільше. Їм вигідно консервувати державну машину в такому стані ще багато років.

Короткий підсумок. Я точно не виправдовую владу, бо те, що відбувається з САП і НАБУ, те, що Татаров, незважаючи ні на що, й далі залишається в Офісі Президента – це ганьба, яка дорого коштуватиме Зеленському.

Однак і нам з вами треба дивитися в суть проблеми і не піддаватися на маніпуляції.