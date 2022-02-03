"Виведемо Коломойського на чисту воду", "Змусимо відповідати за мутки на "Великому будівництві", "Клименко – надія антикорупційної вертикалі" – такі банери заполонили інформаційний сегмент українського інтернету.

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На рекламі було зображення Олександра Клименка – переможця конкурсу на керівника антикорупційної прокуратури. Банери введуть на пусту фейсбук-сторінку. З цієї пустої сторінки аналогічну рекламу намагалися запустити в соціальних мережах.

Там ці спроби дискредитації майже одразу заблокували: правила Facebook забороняють соціально-політичну рекламу, автор якої намагається залишитися анонімним.

Ми у Центрі протидії корупції уважно спостерігали, через кого цю кампанію продовжать в другосортних медіа – це б вказало на замовників. "Легалізатори" реклами перевершили наші найсміливіші припущення.

Ким скористались на Банковій

Спочатку пост написав Дмитро Марунич – штатний "політолог" Мураєвського телеканалу "Наш". Того самого Мураєва, якого британське МЗС назвало ставлеником Путіна.

Зверніть увагу! Редакція аналітичного медіа Texty.org.ua внесла Марунича в базу псевдополітологів. Наприклад, вже після Революції Гідності він допомагав комуністам і лідерам "Партії регіонів".

Наступний "легалізатор" дискредитаційної кампанії виявився ще більше акцентовано проросійським, вірніше – проросійською. Це – Яніна Соколовська. Я зацитую: "При цьому саме президенту у рекламі кидає виклик сміливий Клименко. Це, мабуть, наголошує на впевненості, яку надає кандидату американська підтримка".

Впізнаєте, типовий російський наратив про "американську підтримку". Наголошу, не плутайте цю Соколовську з проукраїнською журналісткою Яніною Соколовою. Це дві різні людини. Соколовська, та що авторка посту, постійно виступає в російських ток-шоу в ролі штатного "українця". Її походеньки і огидну роль там детально розписано в матеріалі профільного видання "Детектор медіа".

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Опишу ще трішки пекла про легалізаторку дискредитаційної кампанії Сколовську: орден від Московського патріархату, критика української революції, поширення кремлівських наративів і премія їх же пропагандистів, – повний набір.

"Новини" розігнали в інформаційних помийках

І вже пости цих діячів (Марунича і Сколовоської) майже дослівними "новинами" розігнали в типових інформаційних помийках: Glavpost, News-life, Smi.media, Vesti.ua, My.ua, "Комсомольська правда", "Апостроф", "Восточный экспресс", "Українські новини" тощо.

Наприклад, помийка "Українські новини" старалася аж так сильно, що в один день (з різницею в 3 години) дала окремими новинами пости обох авторів. Пости – ні про що, з кількома десяткам лайків. Знаєте, чому "Українські новини" аж так стараються дискредитувати переможця конкурсу на керівника САП?

Бо цей сайтик входить до медіахолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна.

Так, саме того Фірташа, який того ж тижня прямо заявив, що Україна має відмовитися від шляху в НАТО. Що не дивно чути від Кремлівського гаманця в Україні. Нагадаю, що Фірташ купував українські заводи на гроші від Путіна.



Фірташ купував українські заводи на гроші від Путіна / Фото Getty Images

Підсумовуючи сказане вище. Частина Банкової точно послуговуються пулом проросійської інформаційної агентури. Повторюся, Татаров і компанія служитимуть росіянам так само радо, як служили Януковичу і зараз служать Зеленському.

Ще одне, цільовою аудиторією цієї дискредитаційної кампанії могла бути лише одна людина – Володимир Зеленський. І якщо аж такі низькопробні інформаційні вкиди мають вплив на президента воюючої країни, то в України серйозні проблеми.

Боюся, що Татаров добре знає, як впливати на Зеленського і дарма би цей вкид не організував. І от усвідомлення цього перетворює цю комедію в історичну драму.

І постскриптум. Хитрозробленому Сергію Льовочкіну – окремі вітання. Він чомусь думає, що ніхто не бачить його вух, які стирчать за дедалі більшою кількістю кейсів руского впливу в Україні. Ми допоможемо уряду США побачити ці вуха Льовочкіна і стиснути ці самі вуха (не тільки їх) фінансовими санкціями.