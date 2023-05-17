Град, гроза и шквалы ветра: в части областей Украины будет ненастье
Источник:Укргидрометцентр
На этой неделе в Украине снова дожди. К счастью, о сильных и затяжных ливнях речь не идет. Впрочем, синоптики прогнозируют град, грозу и усиление ветра.
Прогноз погоды на трое суток, в частности, с 17 по 19 мая, обнародовали в Укргидрометцентре. Об этом пишет 24 Канал.
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Где прогнозируют грозы и град
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью будет достигать 10 – 15 градусов. Впрочем, в среду и четверг на Востоке всего 7 – 13.
Днем ожидается +21...+27 градусов. 17 мая на Закарпатье и Прикарпатье, 18 – 19 мая в западных областях 17 – 23 градуса.
В Карпатах ночью +6...+11, днем +13...+19. Ветер в Украине будет юго-восточным с переходом на северо-восточный с порывами 5 – 10 метров в секунду.
В то же время в части областей ожидается непогода. Так что перед выходом на улицу лучше прихватить зонтик. Также будьте внимательны и осторожны.
В следующие трое суток (17 – 19 мая – 24 Канал) в западных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров,
– предупреждают в Укргидрометцентре.
На остальных территориях нашего государства без осадков. Лишь днем пятницы в южных областях возможен кратковременный дождь, местами с грозой.
Читайте также Дождливые лета и холодные весны: как изменится климат Украины за десятилетиеОбратите внимание! Раньше о дождях, которые будут идти на этой неделе, в материале 24 Канала предупреждала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Правила безопасности во время грозы
Заметим, что во время грозы и молнии следует соблюдать правила безопасности. Подробно о них рассказали в ГСЧС. В частности:
- если вы находитесь в помещении, немедленно закройте все форточки, окна, двери, потому что сквозняки могут затащить в помещение молнию;
- выключите электроприборы из розетки в квартирах, не пользуйтесь водопроводом. Также не стоит умываться над раковинами или ванными, ни в коем случае не мыться в ваннах;
- находитесь чуть дальше от окон. Удерживайтесь от звонка по телефону, но, если это действительно необходимо, сделайте сразу после очередного грозового разряда, быстро используя небольшую паузу до следующего разряда;
- если гроза застала вас на улице в поле, в лесу, на реке, не прячьтесь в небольших постройках, домах, палатках и особенно среди деревьев. Лучше в каком-нибудь углублении.
- если вас двое или больше, не скапливайтесь в укрытии вместе, – прячьтесь поодиночке.
- бежать в хранилище следует медленно и слегка, склонившись;
- во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных изгородей и подобным объектам из металла и так далее.