Дожди накроют почти всю Украину: синоптики назвали дату
В ближайшие дни будет преимущественно сухая и жаркая погода. Лишь кое-где кратковременные дожди. Впрочем, уже в начале следующей недели осадки могут накрыть почти всю Украину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди в Украине
В ближайшие дни, 7 – 8 июня, в Украине будет преобладать сухая жаркая погода. Ночью +15 – +22 градуса, днем +28 – +33 градуса. На Юге, Востоке и Днепропетровщине местами сильная жара +35 градусов.
Только в субботу на Западе и Севере отдельные кратковременные дожди, грозы, 8 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозовые дожди, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В понедельник, 9 июня, уже на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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Кстати, в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура снизится на 5 – 10 градусов. Между тем на остальной территории жара удержится.