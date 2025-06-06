Дожди накроют почти всю Украину: синоптики назвали дату

В ближайшие дни будет преимущественно сухая и жаркая погода. Лишь кое-где кратковременные дожди. Впрочем, уже в начале следующей недели осадки могут накрыть почти всю Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В ближайшие дни, 7 – 8 июня, в Украине будет преобладать сухая жаркая погода. Ночью +15 – +22 градуса, днем +28 – +33 градуса. На Юге, Востоке и Днепропетровщине местами сильная жара +35 градусов.

Только в субботу на Западе и Севере отдельные кратковременные дожди, грозы, 8 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозовые дожди, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В понедельник, 9 июня, уже на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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Когда будут дожди почти по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура снизится на 5 – 10 градусов. Между тем на остальной территории жара удержится.