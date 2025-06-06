Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Найближчими днями, 7 – 8 червня, в Україні переважатиме суха жарка погода. Вночі +15 – +22 градуси, удень +28 – +33 градуси. На Півдні, Сході та Дніпропетровщині місцями сильна спека +35 градусів.

Тільки у суботу на Заході й Півночі окремі короткочасні дощі, грози, 8 червня вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях грозові дощі, подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.

У понеділок, 9 червня, вже на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі з грозами.

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Коли будуть дощі майже по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, у західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях температура знизиться на 5 – 10 градусів. Тим часом на решті території спека утримається.