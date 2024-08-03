Сильные дожди, грозы и шквалы накроют часть Украины: где будет непогода
Источник:Meteoprog
В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и неравномерным распределением температуры. В части областей осадки будут сильными.
Где именно будет лить на выходных, будет ли аномальная жара в Украине, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Погода на выходные
В Украине ожидается изменение погодных условий. Все из-за активизации циклонической деятельности над Балканами и югом Европы.
Атмосферные фронты с юго-запада принесут жителям большинства областей долгожданные осадки, которые в отдельных районах будут сильными,
– отметил Кибальчич.
Эксперт добавил, поскольку облачности также значительно увеличится, температура будет колебаться в пределах нормы. Только в юго-восточной части сохранится жаркая погода.
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Прогноз погоды на 3 августа
- На Западе ожидается неустойчивый погодный характер. В течение суток пройдут дожди, местами сильные. Также возможны грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +14 – +19, днем +18 – +23. Однако, на Прикарпатье и Винницкой области +23 – +28 градусов.
- На Севере ночью без осадков, днем дожди с грозами, местами значительные осадки (кроме Сумской области). Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью +11 – +16, днем +24 – +29.
- В центральных регионах ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду; днем юго-восточный, 5 – 10. Температура воздуха ночью +14 – +19, днем +28 – +33.
- На Юге переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 20. Температура ночью +17 – +22, днем +29 – +34 градуса.
- На Востоке переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +17 – +22, днем +28 – +33.