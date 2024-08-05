Ни одного солнечного дня: в каких областях пройдут сильные дожди и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в части Украины снова будет лить. Также ожидаются грозы.
Где именно ждать осадков, какой будет погода в ближайшие трое суток, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Дожди в Украине
Во вторник, 6 августа, на Западе, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Кстати, ночью +14 – +16, днем +22 – +27, на Западе +18 – +23, в южной части ночью +15 – +20, днем +25 – +30 градусов.
Далее, 7 – 8 августа, в Украине преимущественно без осадков. Только днем среды в северных, центральных и Харьковской областях кратковременный дождь, гроза.
Ночью +13 – +18, на юге страны до +22, днем +22 – +27, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму +26 – +31 градус.
Ветер преимущественно северный и северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в западных областях будет лить также 9 и 10 августа. Также в субботу дожди возможны и на Севере.
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Прогноз погоды с 6 по 10 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Прогноз погоды на месяц
- Ранее синоптики также прогнозировали, что в августе средняя месячная температура воздуха предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116 миллиметров, что в пределах нормы.
- Кстати, согласно климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры воздуха в последний месяц лета достигает +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – 13.
- Однако, в Карпатах, а также в северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами даже 0 – -2 градуса.