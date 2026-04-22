В целом погодные условия по стране во второй половине недели будут неустойчивыми. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

В каких областях будет дождь?

Синоптик сообщил, что 23 апреля в утренние и дневные часы в северных, западных и центральных областях выпадут дожди. Ночью существенных осадков специалист не предусматривает. Во всех остальных регионах будет преобладать сухая погода.

Погоду 24 апреля также будет определять циклоническая деятельность. В большинстве регионов Игорь Кибальчич прогнозирует незначительные дожди, местами они будут умеренными. Существенных осадков не будет только в Крыму и на крайнем юге.

На выходных период дождливой и неустойчивой погоды продолжится. Так, 25 апреля дожди пройдут в центральных, северных и юго-западных регионах. В то же время остальным областям беспокоиться о существенных осадках не стоит.

В течение 26 апреля осадки в виде дождя различной интенсивности снова пройдут в большинстве областей из-за влияния атмосферных фронтов. Заметим, что также синоптик предупреждает о возможном возникновении туманов.

Обратите внимание! В течение 23 апреля на Правобережье и 24 апреля на Левобережье возможны сильные порывы ветра, который будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, поэтому, советуем быть осмотрительными.

О чем еще предупредили синоптики?

Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в период с 24 по 25 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины прогнозируют заморозки в пределах 0 – 3 градусов.

Поэтому в этих областях объявили II, оранжевый уровень опасности. В других регионах, за исключением западных областей, возможны заморозки на поверхности почвы до 0 – 5 градусов, объявлен І, желтый уровень опасности.

