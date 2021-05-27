Верите ли Вы, что Европа дожмет Беларусь по освобождению Протасевича: опрос

Недавно в Беларуси задержали одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Такой шаг режима Александра Лукашенко категорически осудило международное сообщество. Предлагаем принять участие в опросе и ответить на вопрос о том, верите ли Вы, что Европа дожмет Беларусь и журналиста освободят.

Недавно в Минске задержали журналиста Романа Протасевича. Для этого белорусские диспетчеры посадили в столице страны самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заявив, что в нем взрывчатка.

Узнайте больше Задержания Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

Европа заставит Беларусь отпустить Протасевича

Международное сообщество осудило такие действия режима Лукашенко, призвав отпустить задержанного журналиста и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение со страной, Украина тоже поддержала эту инициативу.

Просим ответить на вопрос о том, верите ли Вы, что Европе удастся дожать Беларусь, а Роман Протасевич снова будет на свободе.

Задержание Протасевича: что известно